"يو درايف" تتجاوز مليون رحلة في سبتمبر

المصدر: دبي- البيان

تواصل يو درايف الإمارات (Udrive)، لخدمات تأجير السيارات بالدقيقة عبر تطبيق الهاتف المحمول نموها المطرد، وهو ما يعكسه تجاوز الشركة لمليون رحلة في شهر سبتمبر.

نجحت يو درايف بتحقيق ذلك من خلال تبينها لأحدث حلول الأمان لإنترنت الأشياء التي تتيح للعملاء الاتصال اللاتلامسي الآمن والقيادة الذاتية عند الطلب.

وكجزء من مبادرة التنقل الآمن التي تركز عليها يو درايف بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، دائرة النقل في أبوظبي، وبلدية الشارقة، حرصت الشركة على تطوير تكنولوجيا خدمة العملاء الخاصة بها من خلال إطلاق مجموعة حلول ذكية إضافية من شأنها توفير حلول آمنة ومرنة وبأسعار معقولة لكافة عملائها.

كما تم تجهيز أسطول مركبات يو درايف بأحدث تقنيات إنترنت الأشياء بدءاً من الرقمنة إلى تحسين السلامة بشكل كبير، وذلك بالتخلص من الحاجة إلى التفاعل البشري الفردي عند حجز سيارة، بدء أو إنهاء الرحلة، والدخول إلى السيارة أو الخروج منها.

وبسبب التباعد الاجتماعي واللوائح التنظيمية التي فرضتها الحكومة بسبب جائحة "كوفيد 19"، توفر يو درايف ميزة التحكم الكامل وضمان عدم التلامس، مما يسمح للركاب بحجز سيارة وتحديد نوعها وتتبع موقعها عبر التطبيق الخاص، والتمتع بخيارات دفع مرنة وشفافة من بداية الرحلة إلى نهايتها في أي مكان وأي يوم وأي وقت.

وكجزء من حرص الشركة على الالتزام بسلامة العملاء، قامت يو درايف بترقية الأسلوب المتبع بتعقيم أسطول سياراتها وذلك باستخدام أجهزة الرش الضبابية الحرارية، كما تقوم حالياً باختبار تجريبي لتقنية إضافية لتعزيز القضاء على الفيروس داخل المركبات. ومع أحدث جولة استثمارية للشركة، تخطط يو درايف على زيادة الاستثمار في تقنيات التعقيم وتقنيات القيادة دون مفتاح. وأشار تقرير أصدرته شركة ريسيرتش أند ماركتس إلى أن سوق تأجير السيارات سينمو بمعدل سنوي مركب يبلغ 11.6٪ من الآن وحتى عام 2022.

وتوفر يو درايف وقوداً مجانياً لمستخدميها في الإمارات، ومواقف سيارات تابعة لهيئة الطرق والمواصلات وتأميناً شاملاً لجميع أعضائها. ويمكن استئجار سيارات يو درايف في الدقيقة أو في اليوم، حسب متطلبات كل شخص. كما يمكن أيضاً استلام السيارات من أي مكان تتوفر فيه وإعادتها في نفس المدينة وفي أي مكان. ووفقاً لدراسة أجرتها مؤسسة ديلويت يخفض استخدام السيارات المشتركة من الحاجة إلى المركبات الخاصة بمعدل 9 إلى 13 سيارة.

وزاد عدد مستخدمي يو درايف الجدد بأكثر من 20٪ خلال الأشهر الستة الماضية، ومن المتوقع أن يتضاعف نمو المستخدمين في 2021. وتقع ذروة الاستخدام في أيام الأسبوع ت بين الساعة 7 صباحًا و 11 صباحًا، وبين 4 مساءً إلى 8 مساءً. وتتوفر الخدمة في دبي، أبوظبي والشارقة، مع وجود خطط مستقبلية للتوسع في المنطقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز