إنفيستيرا لإدارة الاستثمارات تطلق منصة لمعلومات السوق

المصدر: دبي- البيان

كشفت إنفيستيرا، منصة إدارة الاستثمارات، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، عن إطلاق منصة إنفيستيرا+، القائمة على التكنولوجيا، وذلك استجابةً لمتطلبات النمو في قطاع ريادة الأعمال، والفرص الاستثمارية المرتقبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتهدف المنصة إلى دعم مجال أبحاث السوق، والفرص الاستثمارية على مستوى المنطقة، من خلال توفير معلومات شاملة حول أحدث تطورات السوق وأخبار المستثمرين، فضلاً عن طرح فرص استثمارية في الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وهناك عددٌ من العوامل التي تشجع على ظهور منظومة فعالة من الشركات الناشئة، ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بحسب ما ورد في أحد التقارير الصادرة عن منتدى ماساتشوستس للتكنولوجيا، ما يوفر فرصةً مثاليةً للمستثمرين المحتملين.

كما أن عدد الاتفاقيات المبرمة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أساس سنوي، قد ازداد منذ عام 2015، واشتمل ذلك أكثر من 200 صفقة جرت في عام 2019 وحده. ترى إنفيستيرا أن ذلك يفتح الباب أمام عدد كبير من الفرص الاستثمارية غير المُستغَلة، خاصةً أن التقرير قد ذكر عدم رغبة المستثمرين بالمخاطرة، ما يجعل تمويل المراحل الأولية من المشاريع خياراً غير مُشجّع بالنسبة للكثيرين.

وأبرمت منصة إنفيستيرا+، منذ إطلاقها، شراكةً مع «كرنش بيس»، قاعدة البيانات الشهيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات وعلوم البيانات. وتشتمل الوظائف الواسعة للمنصة، على أدوات بحث فوري عن الشركات الناشئة والمستثمرين والفرص والفعاليات الجارية، وغيرها الكثير. كما يمكن للعملاء الاستفادة من خوارزميات خبراء إنفيستيرا. وتضم منصة إنفيستيرا+، ميزة iKnowledge Graph الفريدة.

والتي تتيح للمستخدمين منصةً تفاعليةً، تمكّنهم من تصوّر كامل المنظومة، بدءاً من معلومات حول المستثمرين والمشاريع الاستثمارية، ووصولاً إلى المؤسّسين والموظفين الحاليين. وعلاوةً على ذلك، تضمن إنفيستيرا أمان البيانات، من خلال نظام تشفير متقدم، ويعتبر معيار الحماية هذا، من أبرز متطلبات العملاء في المشهد التقني الحالي.

كما قدمت منصة إنفيستيرا+، ميزة إعداد تقارير شاملة، تتيح للمستخدمين الوصول إلى معلوماتٍ حول مواضيع تتنوع بين استثمارات المستثمرين المموّلين، وجولات التمويل، والتوجهات المالية. كما تضع المنصة بين يدي المستخدمين تقارير إعلامية إضافية، تتناول هبوط أو ارتفاع رأس المال المُستثمر في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتوجهات السائدة، ومعلومات السوق.

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