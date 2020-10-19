«كيتشن سوق» توسع أعمالها في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

تخطط شركة «كيتشن سوق» لتوسيع أعمالها وزيادة حصتها في سوق الإمارات بعد النمو السريع، الذي شهدته الشركة في المبيعات وقاعدة الزبائن خلال الأشهر السبعة الماضية، إلى جانب تحولات ملحوظة في سلوك المستهلك.

وسجلت «كيتشن سوق» زيادة ملحوظة بنسبة 47% في معدل المبيعات، خلال الأشهر بين مارس ويونيو مقارنة بالفترات التي سبقت إعلان منظمة الصحة العالمية رسمياً تفشي فيروس «كورونا». كما شهدت الشركة قفزة بمقدار عشرة أضعاف في زيارة موقعها على الويب مع زيادة بنسبة 31% في عدد العملاء الجدد خلال الفترة نفسها.

وشهدت الأجهزة الإلكترونية المنزلية ومستلزمات المطبخ ومنتجات أخرى مثل الغلايات والمحامص وأدوات الخبز والعصارات الخاصة ومطاحن اللحوم طلباً أكبر من قبل المستهلكين. وكانت السلامة والأسعار التنافسية والتشكيلة الواسعة من المنتجات والخدمات من العلامات التجارية المشهورة محركات رئيسية لزيادة الزبائن والإقبال. من ناحية أخرى، كانت الشركات تسعى للحصول على البضائع التي يصعب العثور عليها في السوق، فضلاً عن الأواني الزجاجية والأكسسوارات ذات الأسعار المعقولة.

ومع تغير اتجاهات التجارة الإلكترونية الجديدة بعد الوباء، وبعد اعتمادها بشكل دائم كونها منصة آمنة وسهلة لجميع أفراد المجتمع، حددت «كيتشن سوق» استراتيجية جديدة لزيادة الاستثمار لتحسين تجربة الزبائن سواء أكانوا أفراداً أم شركات. وستركز الشركة على زيادة تعزيز منتجاتها واعتماد تقنيات جديدة.

وقال جهاد حسن، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة: مع تلبية الشركات عبر الإنترنت لاحتياجات المستهلكين، التي تواجه العديد من التحديات، بما في ذلك التنقل والسلامة، سلطت جائحة «كورونا» الضوء على أهمية التجارة الإلكترونية في عالمنا اليوم. إن تزامن تنوع منتجاتنا وخيارتنا في «كيتشن سوق» مع خدمة الزبائن الممتازة قد أفسح المجال أمامنا للاستفادة من الفرص الناشئة عن الوباء. وبفضل خدماتنا المتاحة للجميع من الزبائن الشركات والأفراد على حد سواء، استطعنا خلق قدرة تنافسية في السوق وما زلنا نشهد نمواً سريعاً.

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