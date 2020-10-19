تعاون بين «طلبات» و«بنك الإمارات للطعام» للحد من الطعام المهدر

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «طلبات»؛ المنصة الإقليمية لتوصيل الطعام والبقالة، عن اتفاق رسمي مع بنك الإمارات للطعام، وذلك في خطوة نحو تحقيق رسالتها للحد من نسبة الطعام المهدر في الإمارات.

وتعد الشراكة أحدث جهود «طلبات» لتنسيق ممارسات الشركة مع رؤية الإمارات 2021 والخطط المحلية للاستدامة، والحد من نفايات الطعام. كما تتماشى الشراكة مع أهداف منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، خصوصاً الهدف الثاني عشر، الذي يهدف إلى «تقليص نصيب الفرد من النفايات الغذائية على صعيد أماكن البيع بالتجزئة والمستهلكين بحلول عام 2030».

وبمُوجِب الاتفاقية ستتبرّع منصة «طلبات مارت» للتسوق السريع وطلب البقالة على مدار 24 ساعة، والتي أطلقتها الشركة في فبراير بالمنتجات التي قاربت تواريخ صلاحيتها على الانتهاء، لكنها تبقى سليمة وآمنة للاستهلاك، وتقدمها إلى بنك الإمارات للطعام الذي سيُرسلها بدوره إلى المحتاجين عبر المنظمات والجمعيات الخيرية في جميع أنحاء الإمارات.

وقال علي الدمهنوري؛ المدير العام لمنصة «طلبات مارت» بالإمارات: في ظل ما مررنا به من تبعات لجائحة «كورونا»، صارت الحاجة إلى مصادر للإمداد والأمان الغذائي أكثر أهمية من ذي قبل.

وبانضمامنا إلى بنك الإمارات للطعام، سنعمل على بذل أقصى طاقتنا والقيام بواجبنا تجاه مجتمعاتنا، والمساهمة في المجهودات للحكومة لتقليص كميات الطعام المهدر وتأمين الغذاء للمحتاجين. وهذه الشراكة تعمّق من الإحساس بالمسؤولية والتعاطف مع الطبقات الأقل حظًا في المجتمع، وتشجّع على انتشار ثقافة مشاركة الطعام».

وقالت إيمان البستكي؛ مديرة إدارة سلامة الغذاء ببلدية دبي: «بانضمام «طلبات» إلى فريقنا، ستتوسّع شبكتنا من الشركاء في قطاع الغذاء، وبالتأكيد سيُمككننا هذا من توسيع نطاق عملنا داخل الدولة؛ فسُمعة شركة «طلبات» الطيبة وعلاقاتها القوية، يجعلانها سفيراً بارزاً لقضيتنا. نتطلع إلى تنمية أواصر التعاون بيننا وبين «طلبات» الإمارات، ونحن على ثقة بأننا سنحصد ثمار هذه الشراكة، وستعود بالنفع على جميع الأطراف وخصوصاً المحتاجين».

وتطبيق طلبات مُتاح للعملاء على متجر «جوجل بلاي» ومتجر تطبيقات شركة «أبل»، وكذلك متجر شركة «هواوي».

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