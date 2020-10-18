بوابة جديدة تتيح التسوق بالمُقارنة في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أطلقت "GoBazzar"، وهي منصة للتجارة الإلكترونية مقرها دبي، بوابة التسوق المقارِنة التي تم إعدادها لمنح المتسوقين عبر الإنترنت فرصة للبحث والمقارنة وعرض قوائم المنتجات والأسعار التي يقدمها التجار المختلفون تحت سقف واحد. ستنطلق البوابة بتاريخ 20 أكتوبر 2020.

وعلى خلفية نشاط التسوق المتزايد عبر الإنترنت بسبب آثار الوباء العالمي، تستعد "GoBazaar" لمنح المتسوقين عبر الإنترنت تجربة تسوق أسهل مع إدراج كل متجر للتجارة الإلكترونية تقريباً على البوابة الجديدة.

وقال محمود عقرين، الرئيس التنفيذي لـ "GoBazzar": ستعمل بوابة التسوق الجديدة على تغيير عقلية التسوق عبر الإنترنت من خلال منح المستهلك وصولاً غير مقيد إلى مجموعة واسعة من مواقع التجارة الإلكترونية الدولية والمحلية. وأضاف: لن يؤدي ذلك إلى عرض المزيد من المنتجات والخدمات على المستهلك فحسب، بل سيعطي التجار من مختلف أحجام العمليات في التجارة الإلكترونية فرصة متساوية للمنافسة في السوق الرقمية.

تم تصميم "GoBazzar" بشكل فريد لمساعدة المتسوقين عبر الإنترنت على شراء أفضل المنتجات بأسعار تنافسية، مما يتماشى مع رؤية الشركة بأن تكون موقعاً مستقلاً وموثوقاً لمقارنة الأسعار، بحيث يمكن للمستهلكين الاعتماد عليه دائماً عندما يحتاجون إلى مقارنة المنتجات والأسعار.

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