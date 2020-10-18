وفورات كبيرة خلال فعالية برايم داي على "أمازون الإمارات"

المصدر: دبي- البيان

اختتم موقع "أمازون الإمارات" فعالية برايم داي التي قدّمت لأعضاء برنامج برايم على مدى يومين مجموعة ضخمة من العروض التوفيرية والتخفيضات الكبيرة على كافة فئات المُنتجات المُتاحة عبر الموقع.

وسجّلت الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي شكلت ما يقارب معظم المؤسسات التجارية المستقلة، مبيعات قياسية تجاوزت 3.5 مليارات دولار في 19 دولة. كما حظي أعضاء برايم في الإمارات بتخفيضات كبيرة تجاوز مجموعها 3.4 ملايين درهم بفضل الخصومات المغرية على جميع فئات المُنتجات.

وقال رونالدو مشحور، نائب رئيس شركة أمازون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "حظى أعضاء أمازون برايم في الإمارات بفرصة الانضمام مُجدداً إلى الآخرين في شتى أنحاء العالم للاستفادة من تخفيضات مُجزية على مجموعة واسعة من عروض التسوق المُتاحة خلال فعالية برايم داي. وأتاحت فعالية برايم داي للأعضاء تخفيضات ضخمة على آلاف المُنتجات، فضلاً عن الاستفادة من خصومات مجزية على مُنتجات لعلامات تجارية محلية وعالمية، بما يشمل عروضاً وصفقات تُقدمها أمازون الولايات المتحدة (Amazon US) عبر موقع Amazon.ae مع الاستفادة من خدمة الشحن الدولي المجاني بدون حد أدنى لقيمة المشتريات خلال يومي الفعالية. ونحن فخورون جداً بنجاحنا في تقديم هذه الخصومات الرائعة لأعضاء برنامج برايم في الإمارات، ونتطلع قدماً لتقديم المزيد من الخصومات المجزية لعُملائنا"

وحظي أعضاء برنامج أمازون برايم بفرصة الاستفادة من خصومات مُجزية خلال فعالية التسوق برايم داي، من خلال مجموعة واسعة من العروض الترويجية المبكرة والخصومات وأكثر من مليون عرض تسوق على مستوى العالم. وحصل أعضاء البرنامج ممن يستخدمون بطاقات ماستركارد على موقع Amazon.ae على بطاقة هدية من الموقع تصل قيمتها حتى 20% من المبلغ المدفوع وتصل حتى 100 درهم، وذلك عند الشراء بمبلغ 100 درهم أو أكثر خلال فعالية برايم داي. كما استفاد أعضاء البرنامج في مختلف أنحاء العالم من خصومات تجاوزت 1.4 مليار دولار خلال فعالية برايم داي 2020.

المنتجات الأكثر مبيعاً

غطّت اهتمامات التسوّق لدى أعضاء أمازون برايم مجموعة منتجات واسعة من مختلف الفئات، بما في ذلك الإلكترونيات ومستحضرات العناية بالجمال والأزياء والمنتجات الغذائية والألعاب والمفروشات ومنتجات الاستخدام اليومي واللوازم المدرسية وغيرها.

وفي الإمارات تضمنت أبرز المنتجات التي اشتراها الأعضاء في الإمارات خلال فعالية برايم داي كلاً من منتجات البقالة مثل المنظفات والمناشف الورقية، بالإضافة المنتجات الأكثر مبيعاً مثل آلات تحضير القهوة الأوتوماتيكية Nescafe Dolce Mini Me وسماعات الرأس Sony MDR-ZX110AP Extra Bass وغسول الفم Listerine Cool Mint.

واستفاد الأعضاء من خصومات على أجهزة أمازون طوال فعالية برايم داي، واشتملت أجهزة أمازون الأكثر مبيعاً في الإمارات على جهازي القراءة للكتب الإلكترونية Kindle وKindle Paperwhite وكاميرا المراقبة المنزلية Ring.

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