"أسكوت للفنادق" تطلق تطبيق الأجهزة المحمولة لولاء العملاء

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت شركة "أسكوت المحدودة" (أسكوت)، أكبر مالك ومشغل للشقق الفندقية في العالم والمملوكة بالكامل من قبل شركة "كابيتالاند"، عن إطلاق تطبيق الأجهزة المحمولة الجديد (Discover ASR) لتطبيق خدمات مميزة لأعضاء برنامج مكافآت "أسكوت ستار" لولاء العملاء.

وسيكشف التطبيق الجديد عن عالمٍ يحفل بوسائل الراحة الفاخرة، ليتيح لأعضاء البرنامج فرصة تعزيز تجارب الإقامة لدى فنادق "أسكوت" من خلال الاستفادة من مزيدٍ من الخدمات المرنة والميزات الاستثنائية.

ويشكل تطبيق الأجهزة المحمولة (DISCOVER ASR) منصة رقمية مختصة بتقديم خدمات الكونسيرج على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع لأعضاء برنامج مكافآت "أسكوت ستار" لولاء العملاء، ممن يبحثون عن عروض مميزة ويسجلون حجوزات الإقامة باستخدام التطبيق في حوالي 200 وجهة تتبع لأسكوت ضمن أكثر من 25 بلد وما يزيد عن 85 مدينة.

وتشتمل القائمة فنادق "أسكوت" في الشرق الأوسط : أسكوت بارك بلايس دبي، سيتادينز مترو سنترال دبي، أسكوت التحلية جدة، أسكوت صاري جدة، سيتادينز السلامة جدة، سبيكترومز ريزدنس جدة، أسكوت رافال العُليا الرياض، أسكوت كورنيش الخبر، سمرست بانوراما مسقط، سمرست الفاتح البحرين.

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