منصة "أي ديلز" تطلق حملتها الأولى من سلسلة "الشقق الفاخرة"

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت أي ديلز (Idealz)، منصة التجارة الإلكترونية التي تتخذ من دبي مقراً لها، حملة "الشقة الفاخرة"، وهي أحدث جائزة عالية القيمة تقدمها العلامة التجارية للمتسوقين مانحةً إياهم أكبر فرصة ممكنة للفوز بمنزل فاخر في منطقة برج خليفة.

وانطلاقًا من رؤيتها الرامية إلى تغيير مفهوم تجربة التسوق عبر الإنترنت، وتماشياً مع شعار "رد الجميل" الذي تتبناه المنصة، تواصل "أي ديلز" سعيها للارتقاء بحملاتها من أجل تغيير حياة الأشخاص مع كل عملية شراء.

وفي إطار خططها الرامية إلى إطلاق العديد من حملات "الشقة الفاخرة" مستقبلًا، تقدم "أي ديلز" هذه الشقة الفاخرة كخطوة أولى ضمن سلسلة متكاملة من حملات العقارات التي ستمنح العملاء تجربة معيشية مذهلة.

وسيكون الفائز بشقة "آي ديلز" المالك الجديد لشقة استوديو في باي سكوير بمنطقة برج خليفة. تبلغ مساحة الشقة 700 قدم مربع.

وعلاوة على مميزاتها الكثيرة التي تشمل موقعها المثالي ومرافقها الجذابة، تأتي الشقة مفروشة بالكامل ومجهزة بجميع الأجهزة والأثاث، ما يتيح للفائز أن الانتقال إليها على الفور.

وتأسست "أي ديلز" في عام 2018 على يد جاد طبيلي وعيسى القرق لتقديم نموذج تجاري مبتكر يهدف إلى تحويل تجربة التسوق التقليدية إلى فرصة لرد الجميل إلى العملاء وتغيير حياة الآخرين.

ويعرض المتجر الإلكتروني منتجاته عبر حملات ذات كميات محدودة مرتبطة بفرصة للفوز بجوائز فاخرة، إذ يستطيع العملاء الاختيار من بين خمس فئات للحملات، هي النقود والذهب، المجوهرات والساعات، السيارات، الإلكترونيات وأسلوب الحياة. ومع كل عملية شراء، يحصل العميل على قسيمة مجانية للمشاركة في سحب على جوائز محددة.

واليوم، يستقطب المتجر الإلكتروني الذي جرى تطويره محلياً عددًا هائلاً من العملاء في 154 دولة.

وقدّم "أي ديلز" جوائز تتخطى قيمتها 24 مليون درهم، تشمل 3 سيارات مرسيدس طراز G63s و8 سيارات سوزوكي جيمني وسيارتين نيسان باترول، و7 سيارات أخرى من مرسيدس وألفا روميو، و21 لوحة سيارة VIP، و28 ساعة فاخرة وأكثر من 250 حزمة إلكترونية، إلى جانب مجموعة متنوعة من الجوائز الأخرى، والآن شقة استوديو مفروشة بالكامل في منطقة داون تاون دبي. وبذلك تُعد حملة الجوائز الأخيرة لـ "آي ديلز" مثالاً على النمو الهائل للشركة على مدار عامين فقط.

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