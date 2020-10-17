سامسونج تطلق هاتفها الجديد Galaxy S20 FE في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت سامسونج الخليج للإلكترونيات، اليوم، عن توفر هاتفها الجديد Galaxy S20 Fan (FE)، الذي يُعد أحدث إضافات الشركة إلى عائلة الهواتف الذكية، عبر متاجر العلامة التجارية ومتاجر التجزئة الكبرى المعتمدة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

وقد تم تصميم هاتف Galaxy S20 FE بناء على توصيات مستخدمي سامسونج، حيث تم دمج ميزات مختارة من سلسلة Galaxy S20 مع التصميم المبتكر الذي يوفر مظهراً جديد كلياً- بسعر تنافسي.

وقال عثمان البورا، رئيس قسم مجموعة الأجهزة النقالة في سامسونج الخليج للإلكترونيات: " تتميز سامسونج برؤيتها الرائدة والتزامها بتعزيز الإلهام لدى المستخدمين عبر تزويدهم بأحدث التقنيات والمنتجات والتصاميم المبتكرة التي تثري حياتهم وترتقي بقدراتهم على نحو يومي. ولضمان تحقيق المزيد من الريادة في هذا الاتجاه، قررنا اعتماد منهجية جديدة في تصميم الهواتف، استناداً إلى توصيات المستخدمين وتلبية لاحتياجاتهم، ومن هنا تم استخدام عبارة "إصدار المعجبين"Galaxy S20 Fan Edition. ونعتقد أننا استطعنا عبر تبني هذا النهج والاستجابة لآراء المستخدمين، إعادة تعريف تجارب العملاء، عبر إعطاء الأولوية لتوفير الأجهزة والميزات التي يحتاجون إليها في عالم اليوم. ونتطلع قدماً خلال الأسابيع والأشهر المقبلة لمتابعة التأثير الايجابي للهاتف الجديد على حياة المستخدمين."

يتميز هاتف Galaxy S20 FE بالعديد من ابتكارات الكاميرا المميزة لجهاز Galaxy S20، مثل تقنية الذكاء الاصطناعي التي توفر الضوء للصور التي يتم إلتقاطها في البيئات المظلمة، وميزة التكبير / التصغير المتطورة بمعدل 30 ضعفاً التي تتيح الاقتراب بشكل كبير من الهدف لالتقاط صور واضحة بأدق التفاصيل، وميزة اللقطة الواحدة لتمكين المستخدمين من مشاركة الصور واللقطات المفضلة لديهم مباشرة على صفحات التواصل الاجتماعي.

كما تم تزويد هاتف Galaxy S20 FE بذات الشاشة التي تم استخدامها في مجموعة Galaxy S20، حيث لاقت شعبية واسعة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز . ويضمن الهاتف للمستخدمين مشاهدة مقاطع الفيديو والصور والاستمتاع بممارسة الألعاب بشكل لم يسبق له مثيل. وزودت سامسونج هاتف Galaxy S20 FE ببطارية تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة، مع ميزة الشحن فائق السرعة، إضافة إلى ميزة مقاومة الماء والغبار والمتوافقة مع المعيار الدولي IP68. وفي حال تعرض الهاتف لأي حادث عرضي، فلا داعي للقلق بفضل خدمة الرعاية Samsung Care+ التي تقدم الدعم والصيانة سواء عند تعرض الشاشة للتصدع أو التلف من الماء أو عند حدوث أي مشكلة في البرمجيات أو كان هناك حاجة لاستبدال البطارية.

وسيحصل كل من يشتري الجهاز على + Samsung Care لمدة عام واحد، ما يعزز راحة بال المستخدمين. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2020.

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