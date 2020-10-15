«طلبات» يواصل التوسع ويُطلِق خدماته في العراق

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت شركة طلبات؛ تطبيق طلب وتوصيل الطعام والبقالة إلكترونياً، عن مواصلة التوسع إقليمياً والبدء في تقديم خدماتها في العراق. وسيبدأ التطبيق الذي يعمل حالياً في 8 بُلدان مختلفة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالعمل مبدئياً في مدينة اربیل عاصمة إقليم كردستان في باكورة العام المُقبل؛ 2021، قبل التوسع في بقية محافظات العراق لاحقاً خلال العام. وسيكون التطبيق مُتاحاً للعملاء العراقيين على متجر «جوجل بلاي» ومتجر تطبيقات شركة «أبل» بداية من ديسمبر 2020.

تأسست شركة «طلبات» عام 2004 في الكويت، وتستمر إلى يومنا هذا في تطوير نظامٍ متكامل لتوصيل الطعام داخل 8 أسواقٍ مختلفة تعمل بها في الوقت الحالي. هذا وتنوي الشركة دخول السوق العراقية لتغيير مفهوم طلب وتوصيل الطعام فيها، ومساعدة المطاعم على النمو وتطوير أعمالها. وفي الوقت نفسه، ستعمل على توفير تجربة فريدة للعملاء للاستمتاع بمجموعة متنوعة من المطاعم والمنتجات ذات سعرٍ مقبول وسرعة فائقة في التوصيل.

وقال توماسو ردريجز؛ المدير التنفيذي لشركة طلبات، إن الشركة متحمسة لهذا التوسع، مشيراً إلى أن العراق به كم هائل من الفُرص، وتسعى شركة «طلبات» للمساعدة في اقتناص تلك الفُرص والمساهمة في تنشيط اقتصاد البلاد مجدداً بعد سنوات عانت فيها المشاريع المتوسطة والصغيرة في مجال المطاعم من اضطراباتٍ وصعوباتٍ في مجالي التقنية ورقمَنة الخدمات.

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