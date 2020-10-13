إطلاق باقات خضراء لإدارة المرافق مخصصة للمساجد

المصدر: دبي- البيان

أطلقت شركة هيتشز آند غليتشز لخدمات صيانة المنازل، ومقرها دبي، والتي تشكل جزءاً من مجموعة فارنك، باقات لإدارة المرافق تشمل أعمال التنظيف والصيانة والإصلاح، وفق أعلى معايير الاستدامة، مخصصة للمساجد في الإمارات.

كما تتضمن توفير الدعم لتمكين المساجد من تحقيق أهداف الاستدامة والصحة والسلامة، بما يتناسب مع معايير "المجلس الاستشاري العالمي للمخاطر البيولوجية"، وشهادة "جرين جلوب" الدولية المعتمدة.

في ظل استمرار انتشار الوباء، من الضروري أن يتم تعقيم المساجد بشكلٍ دوري، قبل وبعد كل صلاة جماعة. على الرغم من أن السلطات قد حددت الطاقة الاستيعابية في المساجد بنسبة لا تتجاوز 30%، إلا أنه من الأهمية بمكان، أن يرتدي جميع المصلين أقنعة الوجه "الكمامات" الإلزامية، مع الالتزام بتطبيق التباعد الجسدي بينهم، من خلال ترك مسافة تقدر بنحو ثلاثة أمتار بين كل مصلٍّ.

ومع وجود عدد كبير من الأشخاص ضمن مساحة داخلية واحدة، فإنه من الضروري أن تتم صيانة وحدات التكييف بشكلٍ جيد، مع تنظيفها باستمرار، للحفاظ على نقاوة الهواء في الداخل قدر الإمكان.

كجزء من الحزمة التي تقدمها هيتشز أند غليتشز، تقوم فرق الشركة بتعقيم قنوات التكييف والتهوية، وتنظيفها من الغبار والأوساخ، بالإضافة إلى تثبيت أجهزة تنقية الهواء بالأشعة فوق البنفسجية داخل القنوات، والتي تساعد على تعقيمها، والتقليل من تراكم ملوثات الهواء، من جزيئات صغيرة وغبار وفيروسات ضارة تنتقل عبر الهواء.

وفي إطار جهودها الرامية إلى دعم المساجد، حصل المقر الرئيس لشركة "فارنك" في دبي، وهي الشركة الشقيقة لشركة هيتشز أند غليتشز، مؤخراً، على برنامج الاعتماد الخاص من "المجلس الاستشاري العالمي للمخاطر البيولوجية"، الذي يعد جزءاً من رابطة التجارة الدولية لصناعة التنظيف.

على مستوى الاستدامة، يمكن أن تكون وحدات تكييف الهواء، أو مُنظمات الحرارة الذكية، أكثر فاعلية، من حيث خفض التكلفة، نتيجة مساهمتها في تقليل إنتاج الطاقة، لا سيما في الفترات التي تفصل بين أوقات الصلاة، حيث يمكن أن تختلف درجات الحرارة بشكل كبير، وذلك حسب أعداد المصلين الموجودين داخل المسجد. كما يمكن لشركة هيتشز أند غليتشز، تركيب ألواح الطاقة الشمسية لخفض استهلاك الطاقة الكهربائية، وكذلك تثبيت أنظمة الإضاءة الذكية.

في سياقٍ آخر، يعد تنظيف خزانات المياه، وإجراء اختبارات للتأكد من نظافتها، شيئاً جوهرياً، لضمان سلامة المصلين، الذين يستخدمون المياه عادةً في الوضوء. في ضوء ذلك، يعد تركيب مرذاذ للصنبور، طريقة أخرى فعالة لخفض استهلاك المياه، دون أن يؤثر ذلك في ضغط المياه.

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