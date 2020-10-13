تحليق ناجح لمنصة نقل ذاتية القيادة من "بيل"

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة "بيل تكسترون إنكوربوريشن" عن التحليق الناجح لمنصّة النقل ذاتية القيادة Bell APT 70 وذلك كجزء من عرض طيران مشترَك مع وكالة "ناسا" الفضائية الأمريكية.

وتم اختيار "بيل" للمشاركة في فعالية التكامل والتعريف التشغيلي مع نظم "ناسا" في العام 2018، والتي تتضمّن مجموعة من العروض التوضيحية للطيران التي تركّز على أنواع مختلفة من أنظمة الطيران بدون طيّار وبيئات طيرانها.

والهدف من العرض الخاص بتكامل النظم التشغيلية هو تنفيذ مهمّة خارج نطاق خط النظر المرئي ضمن بيئة حضرية مع الانتقال إلى وخارج المجال الجوي من الفئة B، مما يماثل مهام الطيران التجاري المستقبلي.

وسيتم استخدام نتائج المهمّة لتقييم وشرح تقنيات "التعرّف والتفادي" و"القيادة والتحكّم" للاستخدام في العمليات المستقبلية المصادَق عليها ضمن المجالات الجوية التي يتم التحكّم بها وتلك خارج نطاق التحكّم. وسيجري استخدام البيانات المجمَّعة خلال العرض في تعزيز التطوير المستقبلي للمقاييس والمعايير الإرشادية لمصادقة إدارة الطيران الفيدرالية .

ومن المتصوَر أنه في المستقبل ستتمكّن طائرة APT 70 عند تشغيلها من توفير عمليات فعّالة سريعة يمكن الاعتماد عليها لنقل حمولات يصل وزنها إلى 70 رطل. ويُقدَّر أن تتمكّن APT 70 من التحرّك بسرعة تبلغ ثلاثة أضعاف مركبات النقل البرّي.

وتتميّز المركبة بكونها قادرة على الطيران ذاتياً والتحليق أوتوماتيكياً عبر مسار طيران مبرمَج والتعامل مع مجموعة من المهام الطارئة. وتشمل الاستخدامات المحتمَلة لطائرة APT 70 عمليات التوصيل الطبية، الخدمات اللوجستية، عمليات التوصيل البحري، عمليات الإغاثة الإنسانية وغيرها الكثير.

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