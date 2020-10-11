"كومن باس".. جواز سفر رقمي مبتكر للسفر الآمن

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مؤسسة "ذا كومنز بروجكت" غير الربحية في سويسرا والمتخصصة بتقديم خدمات رقمية للصالح العام بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم عن انطلاق التجارب الأولى لنظام "كومن باس" (CommonPass) على مستوى دولي اعتباراً من الأسبوع الجاري.

ويعد النظام المبتكر بمثابة تصريح صحي رقمي يوثق بشكلٍ آمن نتيجة اختبار "كوفيد-19" الخاصة بالمسافرين مع الحفاظ على خصوصية بياناتهم الصحية.

وتم تصميم النظام وفق إطار عمل خاص يعتمد طرقاً قياسية لتوثيق نتائج المختبرات وسجلات اللقاح بشكلٍ معتمد، وتمكين الحكومات من تحديد معاييرها الصحية الخاصة للمسافرين والتحقق منها.

ويهدف النظام وإطار العمل الخاص به إلى تمكين تجربة سفر أكثر أماناً على متن الخطوط الجوية وعبر الحدود، من خلال التحقق من نتيجة اختبار "كوفيد-19" الخاصة بكل مسافر وضمان بيانات موثوقة للمسافرين والحكومات.

فكثيراً ما تتم اليوم مشاركة نتائج اختبار "كوفيد-19" للمسافرين على أوراق مطبوعة أو صور للورقة من مختبرات غير معروفة، وغالباً ما تكون مكتوبة بلغات لا يجيدها المسؤولون عن التحقق منها في غياب أي صيغة موحّدة أو نظام معتمد للتوثيق.

إعادة الثقة

وفي هذا الشأن، قالت ديان ساباتينو، نائب المدير التنفيذي لمكتب العمليات الميدانية لدى هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية: "تراجع زخم السفر والسياحة في جميع المجالات بسبب جائحة كوفيد-19، ونسعى بدورنا للمساهمة في إعادة الثقة بالسفر الجوي، لذا يسرنا التعاون مع قطاع الطيران وشركائنا الفيدراليين في دعم حل فاعل مثل نظام (كومن باس)".

ومن المقرر أن تبدأ شركتا الطيران كاثي باسيفيك والخطوط الجوية المتحدة باختبار النظام في أكتوبر مع متطوعين مختارين على متن رحلات بين لندن ونيويورك وهونج كونج وسنغافورة تحت إشراف السلطات الحكومية، على أن يتم تطبيقه في خطوط جوية ومسارات إضافية في آسيا وإفريقيا والأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط بوتيرة سريعة.

ويمكن للمسافرين استخدام "كومن باس" عبر إجراء اختبار "كوفيد-19" في مختبر معتمد وتحميل النتائج على هواتفهم، ومن ثم استكمال أي استبيانات فحص صحية إضافية مطلوبة من قبل بلد الوجهة.

وعند إتمام نتائج الاختبار والاستبيان، يصبح "كومن باس" بمثابة دليل على امتثال المسافر لمتطلبات دخول الدولة من خلال إنشاء رمز للاستجابة السريعة يمكن فحصه من قبل موظفي الخطوط الجوية ومسؤولي الحدود، ويمكن طباعة رمز الاستجابة السريعة للمستخدمين بدون أجهزة محمولة.

مبادئ صارمة

ويلتزم نظام "كومن باس" بمبادئ صارمة للخصوصية تم تصميمها لحماية البيانات الشخصية، بما يتوافق مع لوائح الخصوصية المعمول بها، بما فيها اللائحة العامة لحماية البيانات.

أما بالنسبة للحكومات، فيوفر النظام وإطار العمل الخاص به وسائل أكثر موثوقية لتقييم الحالة الصحية للمسافرين القادمين ويمنحهم المرونة اللازمة لتكييف متطلبات دخولهم مع تطور الوباء، بما في ذلك أنواع الفحوص المخبرية أو اللقاحات المطلوبة.



وفي هذا السياق، قال الدكتور برادلي بيركنز، رئيس الخدمات الطبية في مؤسسة ذا كومنز بروجكت والرئيس السابق للاستراتيجيات والابتكار في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: "قد يؤدي غياب الثقة باختبارات كوفيد-19 عبر الحدود الدولية وبالتالي سجلات اللقاحات إلى اضطرار العديد من الدول إلى مواصلة حظر السفر الكامل والحجر الصحي الإلزامي مع استمرار الوباء. لذا يمكن للحكومات تطبيق متطلبات اختبار أكثر دقة للدخول عبر استخدام البيانات الصحية الفردية الموثوقة".

وأضاف الدكتور بيركنز أن إمكانية مشاركة المعلومات الصحية بطريقة آمنة تحمي الخصوصية ويمكن التحقق منها تشكل عاملاً أساسياً لفتح الحدود البرية أو الجوية.

تحالف واسع

وسيتم إطلاق نظام "كومن باس" وإطار العمل الخاص به بالتعاون بين المنتدى الاقتصادي العالمي وذا كومنز بروجكت، بالإضافة إلى تحالف واسع من شركاء من القطاعين العام والخاص حول العالم، بما في ذلك ممثلين حكوميين من 37 دولة عبر القارات الست.

وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال كريستوف وولف، رئيس قسم التنقل في المنتدى الاقتصادي العالمي: "لم تعد الخطوات المحلية اليوم كافية لمواجهة أزمة كوفيد-19 العالمية، فقد توفر عمليات الحظر والحجر الصحي حماية على المدى القصير، لكن الدول المتقدمة والنامية على حد سواء باتت بحاجة إلى نهج طويل الأجل ومرن وقائم على تقييم المخاطر مثل (كومن باس)".

وتهدف هذه التجارب إلى محاكاة تجربة المسافرين عند إجراء اختبار كوفيد-19 قبل المغادرة وتحميل النتيجة على هواتفهم وإثبات امتثالهم لمتطلبات الدخول في مطارات المغادرة والوصول.

ومن المنتظر أن تقوم شركة كاثي باسيفيك بأول تجربة داخلية على متن رحلة بين مطار هونغ كونغ الدولي ومطار شانغي الدولي بسنغافورة باستخدام تقنية الاختبار السريع التي توفرها شركة برينيتكس.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز