ماجد الفطيم تبرم اتفاقية لتعزيز تجربة التسوق في كارفور

المصدر: دبي- البيان

أعلنت "ماجد الفطيم"، إطلاق منصة لتوفير الرؤى حول توجهات العملاء بالتعاون مع شركة "دانهامبي" العالمية العاملة في مجال علوم بيانات العملاء.

وتهدف المنصة الجديدة إلى توفر الرؤى والمعلومات الخاصة بتوجهات العملاء من أجل تعزيز تجربة التسوق في متاجر كارفور ودعم سلسلة التوريد وتسريع خطط النمو المستدام، استناداً إلى بيانات ومعلومات دقيقة.

وتستفيد المنصة الجديدة من برنامج "دانهامبي شوب" الذي يقدم الحل الذكي الحائز على العديد من الجوائز في فئته، وذلك لتمكين "ماجد الفطيم" من تعزيز معرفتها حول توجهات العملاء وتطلعاتهم وترجمتها على أرض الواقع عبر تقديم تجربة تسوق تستند إلى قرارات أكثر دقة.

ويقدم برنامج "دانهامبي شوب" رؤى أساسية ستمكن فرق مبيعات التجزئة من المتابعة والتحرك بحسب التوجهات السائدة بسرعة ودقة، بما يعزز نمو المبيعات وولاء العملاء.

ومن أهم مميزات هذه الاتفاقية، أنها ستتيح أيضاً للموردين إمكانية الاطلاع على تلك المعلومات في سبعة أسواق على مستوى المنطقة، بما يتيح لهم تحسين أدائهم وقدرتهم على الابتكار ووضع استراتيجيات التسويق.

وبدأت شركة "ماجد الفطيم" العمل على تنفيذ خططها للتحول الرقمي في عام 2017، وذلك في إطار رؤيتها المتمثلة في تعزيز قدراتها على المستوى المنطقة فيما يخص تحليل البيانات.

وتسعى الشركة إلى تحويل عملياتها التشغيلية نحو الرقمنة بالتوازي مع جهودها لتطوير تجارب التسوق الفعلية، وذلك من خلال تبني نهج شامل ومتعدد القنوات يضمن مواكبة توجهات وتطلعات العملاء بشكل مستدام.

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