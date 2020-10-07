منتجات "أمازون الإمارات" بمتناول العملاء في البحرين والكويت وعُمان

المصدر: دبي- البيان

أعلن متجر أمازون الإمارات اليوم، عن إطلاق تجربة التسوق الدولية لمنح عملائه في البحرين والكويت وسلطنة عمان فرصة تسوق آلاف المنتجات من 31 فئة، بما في ذلك الأجهزة الإلكترونية والأزياء والساعات والألعاب، ليتم شحنها إليهم مباشرةً من الإمارات.

وتتوفر الخدمة الجديدة باللغتين العربية والإنجليزية مع خيارات مخصصة بحسب موقع تواجد كل مستخدم، وتتيح استكمال عملية الدفع بسهولة عبر مجموعة من الخيارات، بما في ذلك بطاقات الخصم والائتمان المحلية والدولية.

وتم تصميم تجربة التسوق الدولية خصيصاً لمنح العملاء في البحرين والكويت وسلطنة عُمان تجربة مميزة وسهلة وواضحة ومضمونة، سواء عند الشراء أو التسليم، حيث سيتسنى لهم الاطلاع على مختلف التفاصيل، من مواعيد التسليم إلى تكاليف الشحن متضمنةً رسوم الاستيراد.

كما توفر التجربة على العملاء عناء عمليات التخليص الجمركي عبر الحدود بالتعاون مع شركات الشحن التابعة لأمازون، فيما تتوفر خدمات دعم العملاء باللغتين العربية والإنجليزية.

ويمكن الوصول إلى تجربة التسوق الدولية الجديدة عبر تطبيق أمازون للتسوق أو من خلال الموقع الإلكتروني.

قال رونالدو مشحور، نائب رئيس شركة أمازون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: يأتي إطلاق تجربة التسوق الدولية حرصاً منا على توفير خيارات مبتكرة لعملائنا باستمرار وإتاحتها أمام شريحة أوسع في المنطقة".

وأضاف: "تأتي هذه الخطوة بناءً على طلب العملاء لتجربة مصممة خصيصاً وفق ما يناسب مكان تواجدهم ويلبي احتياجاتهم ويتيح لهم الاطلاع بسهولة على آلاف المنتجات وتسوقها وشحنها إليهم في منطقة الخليج العربي".

ويمكن للعملاء في البحرين والكويت وسلطنة عمان ببساطة الدخول إلى تطبيق أمازون أو زيارة الموقع الإلكتروني، وتسجيل الدخول باستخدام تفاصيل حساباتهم أو إنشاء حسابات جديدة عبر خطوات بسيطة.

أما بالنسبة لمستخدمي التطبيق، فيمكنهم الانتقال إلى الإعدادات واختيار الإمارات، وبمجرد تخصيص تفضيلاتهم اللغوية سيتم عرض المنتجات المتاحة تلقائياً وتوفير معلومات الأسعار والشحن بدقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز