"جلف كرافت ماجستي 120" أول يخت يدخل مرسى "دبي هاربور"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة الخليج لصناعة القوارب، "جلف كرافت"، عن تعاونها مع مشغل مرسى "دبي هاربور" شركة د-مارين بمناسبة تدشين مرسى "دبي هاربور" بمشاركة يختها السوبر الجديد "ماجستي 120" ويرافقه اليخت الرياضي الاوريكس 379 الحديث.

ووصل اليختان إلى مدخل قناة دبي مارينا تحضيرا لدخول القناة والرسو في مرس دبي هاربور لكي يسجلوا بذلك أول يخوت تدخل هذا المشروع الضخم.

ويضم مشروع دبي هاربور الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أكبر مرسى لليخوت في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ويتسع لنحو 1100 يخت وقارب.

وتعليقًا على هذا الحدث، قالت عبير الشعالي، الرئيس التنفيذي بالانابة للشركة: "يسعدنا أن نكون جزءًا من أيقونة معلم دبي الجديد (دبي هاربور) الذي سوف يكون إضافة نوعية واستراتيجية إلى الواجهة البحرية للإمارة، بما سيعزز مكانة دبي كوجهة عالمية لعشاق اليخوت والقوارب. الأمر الذي دعانا لاختيار يختين من أحدث و أرقى اليخوت التي قامت الشركة بتدشينها مؤخراً للمشاركة في الترويج لهذا المعلم الهام من معالم الإمارة. فما يمتاز به اليختين (الماجستي 120) و(الأوريكس 379) من رقيٍ و فخامة سيلقي الضوء على المستوى الرفيع الذي وصلت له صناعة اليخوت و القوارب الوطنية".

وأضافت الشعالي: "يعتبر (دبي هاربر) نقطة تحول في تطوير الواجهات البحرية للإمارة، و سيكون لذلك بالتأكيد مرودٌ إيجابي على القطاع السياحي عموماً، والقطاع البحري خصوصاً".

وفي قلب دبي، بين جزيرة "بلوواترز" ونخلة جميرا، تم تأسيس البنية التحتية المتكاملة لمرفأ "دبي هاربر"على مساحة 20 مليون قدم مربع، حيث ستشمل متاجر التجزئة، المطاعم، المقاهي، المساكن الفاخرة والفنادق.

وأعرب سلسق بالكي المدير العام لدى شركة د-مارين المشغل الرسمي لمرسى "دبي هاربور" عن هذا الانجاز قائلا:"نحن متحمسون للترحيب بأول اليخوت في مرسى (دبي هاربور)، حيث سيعزز المرسى مكانة دبي كمركز بحري معاصر لمالكي اليخوت وقباطنة الأعمال البحرية الذين يحتاجون إلى موقع استراتيجي. مع مرافق المرسى الكبيرة والخدمات ذات المستوى العالمي، نتطلع إلى تشغيل أكبر وجهة بحرية ترفيهية على مستوى الشرق الأوسط بأكمله".

ومن المقرر افتتاح "دبي هاربور" خلال شهر أكتوبر الجاري.

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