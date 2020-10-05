«الزاهية» تطلق «كلوب هاوس»

المصدر: الشارقة - البيان

أعلن مجمع «الزاهية» عن انطلاق أعمال إنشاء مركز اجتماعي جديد، تحت اسم «كلوب هاوس»، ليوفر فخامة المنتجعات الراقية. ومن المقرر أن يكون «كلوب هاوس» جاهزاً في الربع الثالث من عام 2021. وهو يقع في قلب مجمع «الزاهية».

ويقع «كلوب هاوس» على مسافة قريبة من كافة الأحياء السكنية بالزاهية ويمكن الوصول إليه سيراً على الأقدام، داخل الحديقة المركزية التي تمتد على مساحة 18,000 ألف متر مربع، حيث تتوفر مساحة ملائمة لممارسة أنشطة عديدة لكافة الأعمار. ومن المتوقع أن يساهم مجمع «الزاهية» في اقتصاد الإمارة بما يصل إلى 5.5 مليارات درهم، ويمثل مجمع الزاهية، جزءاً من الشراكة الاستراتيجية بين «ماجد الفطيم العقارية» و«الشارقة لإدارة الأصول»، ومن المخطط أن يتم إنجازه بالكامل بنهاية عام 2023 ليتضمن 3700 منزل. ويقع مجمع «الزاهية» على شارع المدينة الجامعية مع وصول مباشر إلى شارع الشيخ محمد بن زايد. حتى تاريخه، تم بيع 55% من المشروع وتسكنه حوالي 800 عائلة.

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