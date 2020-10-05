تأجير فيلا في «نخلة جميرا» بسعر قياسي 1.4 مليون درهم

المصدر: دبي - سيد صالح

تواصل فلل جزيرة «نخلة جميرا» بدبي تحطيم الأرقام القياسية في أسعار إيجاراتها، فبعد تأجير فيلا تقع في الجزيرة الاصطناعية المصممة على شكل نخلة مقابل 900.000 درهم في السنة منذ عدة أسابيع، أعلنت أخيراً شركة «بي اتش ريال ستيت» للوساطة العقارية في بيان صحفي أنها أجّرت فيلا تقع في إحدى سعفات الجزيرة قبل اكتمال إنشائها مقابل 1.4 مليون درهم.

وأضافت الشركة في بيانها أن الفيلا تتكون من 6 غرف، وأن المستأجر هو فرنسي مقيم في الإمارات، وأن مدة الإيجار تبلغ 3 سنوات.

وقال نيك جراسيك، المدير الإداري لدى «بي اتش ريال ستيت»: «تتيح هذه الفيلا لقاطنيها إطلالات متميزة، ذلك أنها تقع في نهاية إحدى سعفات «نخلة جميرا». والفيلا مزودة بشاطئ خاص، فضلاً عن حمام سباحة وعدد من المميزات الأخرى التي يتوقعها المرء من فيلا تقع في واحدة من أعلى المناطق من حيث أسعار الإيجارات على مستوى العالم».

وأضاف جراسيك: «على الرغم من اتجاه أسعار الإيجارات في كافة دول العالم إلى الانخفاض خلال العام الجاري بسبب الظروف التي نعلمها جميعاً، إلا أن ثمة مناطق معينة في دبي تتمتع بمواقع راقية تشهد الآن استقراراً في أسعار إيجارات الفيلات والوحدات بها. ولعل هذه الصفقة الإيجارية القياسية لا تشير إلى التعافي فحسب، بل وإنما تعكس حقيقة أن التعافي بدأ يكتسب زخماً».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز