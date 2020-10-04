منصة إلكترونية لتوصيل المُنتجات من المزارع إلى المنازل في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت الظاهرة الزراعية، إحدى أبرز الشركات الإماراتية العاملة في المجال الزراعي، منصتها الالكترونية (Food Crowd) في دولة الإمارات العربية المتحدة لتوصيل المُنتجات الغذائية من المزارع إلى المنازل.

وتأسّست المنصة الإلكترونية الجديدة في أبو ظبي على يد خبراء في قطاع الزراعة، وتقدم أفضل تشكيلة من الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان والأجبان والمواد التموينية واللحوم الطازجة والمشروبات التي يتم اختيارها بدقّة وعناية، طبقا لأعلى معايير الجودة، وموفراً خدمة التوصيل السريع.

ونتيجة التدابير لفرض التباعد الاجتماعي، أسفرت الزيادة الهائلة في التسوق الإلكتروني هذا العام عن فجوة كبيرة في قطاع شراء المواد التموينية عبر الإنترنت في الإمارات، ومن هذا المنطلق، تم إنشاء (Food Crowd) بهدف منح المجتمع الإماراتي، إمكانيةَ الحصول على أجود المنتجات عبر الإنترنت.

وتعتبر (Food Crowd) برنامج تابع لشركة الظاهرة الزراعية، وهي شركة عالمية عريقة، متخصّصة في السلع والمنتجات الغذائية الأساسية وفي إدارة سلسلة التوريد لتلبية حاجات أكثر من 45 سوقاً في الشرق الأوسط وجميع أنحاء العالم. وفي إطار عملياتها العالمية، أرسَت شركة الظاهرة معايير الزراعة المستدامة والتسعير التنافسي.

وبالتالي، ستحدث (Food Crowd) ثورة في تجارة المواد الغذائية الالكترونية من خلال توفير المنتجات مباشرةً من المنتجين والمزارعين إلى المستخدمين، والالتزام بمفهوم الابتكار والاستدامة لتسير بذلك على خطى شركتها الأم. يتم استخدام صناديق التوصيل القابلة للتدوير ويعتمد توصيل المنتجات على أعلى معايير النظافة والالتزام بتدابير التباعد الاجتماعي.

كما ستعمل المنصة على الربط بين أفراد المجتمع الإماراتي من خلال "صفحة المجتمع" التي تعرض وصفات محضّرة بعناية ومقاطع فيديو تعليمية ونصائح من خبراء مرموقين في المنطقة، من أجل تشجيع افراد المجتمع على اعتماد نمط حياة صحي. تشجّع المنصة عملاءها على التحادث والتواصل الاجتماعي من خلال تبادل الوصفات التي تجمعهم بعائلاتهم وأصدقاهم على مائدة الطعام على صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

وفي هذا السياق، علّق حمدان الدرعي، رئيس العمليات في شركة الظاهرة – الامارات قائلاً: "تتماشى رؤية شركة الظاهرة مع توفير المنتجات الغذائية للمجتمع الاماراتي، ونحن نسعى على وضع خبراتنا بالقطاع الزراعي في متناول مجتمعنا المحلي. كما ستعمل (Food Crowd) على تمكين أفراد مجتمعنا من خلال منحهم إمكانية الحصول على المنتجات الغذائية من منازلهم لتصبح جزءاً من اللحظات التي يتشاركونها مع عائلاتهم وأحبائهم".

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