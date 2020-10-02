«إياتا» يخفض توقعاته لحركة السفر الجوي 2020

المصدر: جنيف – البيان

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» عن تخفيض توقعاته لحركة المسافرين جواً للعام 2020، انعكاساً للمستويات الضعيفة المسجلة مع انتهاء موسم الصيف في النصف الشمالي للكرة الأرضية، ومعلناً انخفاض معدلات المسافرين 66% مقارنة بـ 2019 بعد أن كانت تشير إلى 63% فقط.وواصل الطلب على السفر الجوي خلال أغسطس انخفاضه بشكل كبير بالمقارنة بالمستويات الطبيعية مع انخفاض في إيرادات المسافرين لكل كيلومتر إلى 75.3% بالمقارنة بأغسطس 2019 إلا أنها تعد تحسناً طفيفاً عن الانكماش السنوي المسجل في يوليو والبالغ 79.5%. واستمرت الأسواق المحلية في التفوق على الدولية في الانتعاش رغم من أن معظمها ظل منخفضاً بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي وتراجعت السعة خلال أغسطس 63.8% مقارنة مع 2019 وانخفض عامل الحمولة 27.2 نقطة إلى أدنى مستوى على الإطلاق في أغسطس بـ58.5%.

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