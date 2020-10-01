كانديما المالديف تطلق مسابقة سفر عالمية لسكان الإمارات والخليج

المصدر: دبي - البيان

أعلن منتجع كانديما المالديف، بالتعاون مع مجلة كوندي ناست ترافيلر (الهند والشرق الأوسط)، عن إطلاق مسابقة سفر عالمية لسكان دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتتيح المسابقة التي أطلق عليها اسم "365 يوماً من الرفاهية" لأحد المشتركين المحظوظين الفوز برحلة الأحلام بقيمة 550 ألف درهم لقضاء عام كامل من المتعة في منتجع كانديما المالديف.

وقال نيراج سيث، مدير الاتصالات التسويقية والعلاقات العامة في كانديما المالديف: "تعتبر هذه المبادرة جزء من تراث كانديما، بناء على التزام علامتنا التجارية، وتاكيداً على أهدافنا بتقديم مجموعة من التجارب المعاد تصورها لضيوفنا. ونحن على ثقة تامة بأن هذه المبادرة الفريدة والاستثنائية، ستكون بمثابة حملة تسويق عالمية تبقى في البال".

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