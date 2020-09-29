«مهرجان للمفروشات» يقدم أفضل العروض وأفكار الديكور في دبي

المصدر: دبي - البيان

يعود مهرجان دبي للمفروشات بدورته الثانية ليقدم فرصاً متميزة لتجديد الغرف أو الحدائق أو الشقق والحصول على منزل الأحلام وتستمر فعاليات المهرجان حتى 10 أكتوبر، يتيح فيها فرصة الفوز بآلاف الدراهم لتجديد ديكورات المنزل، إضافة إلى أفضل العروض وأفكار الديكور من أشهر علامات المفروشات والتجهيزات المنزلية في دبي.

ويشارك في المهرجان نخبة من أشهر متاجر المفروشات والتجهيزات المنزلية، مثل ايكيا وهومز آر أس وذا ون وهوم بوكس وهوم سنتر ودانوب هوم وحول الإمارات للمفروشات المنزلية، لتتيح للزوار والمقيمين إعادة تجديد إطلالة غرفهم المفضلة أو منازلهم مع أفضل الأفكار والنصائح وأحدث الاتجاهات في عالم التصميم، إضافة إلى باقة واسعة من الإكسسورات الفريدة والعصرية والمفروشات الجديدة والمريحة بتدرجات لونية جذابة.

وتتيح عروض المهرجان إعادة تجديد مفروشات المنزل وتجديد إطلالة المنزل مع نصائح احترافية من نخبة خبراء الديكور، إضافة إلى قسائم صالحة للاستخدام في المتاجر على كافة أنواع المفروشات المنزلية.

ويقدم حول الإمارات للمفروشات جوائز لإعادة تجديد مفروشات المنزل بقيمة 35 ألف درهم حيث سيحصل 5 متسوقين على جوائز بقيمة 5 آلاف درهم لكل فائز، إضافة إلى فرصة واحدة للفوز بمبلغ 10 آلاف درهم قبل نهاية المهرجان. ويمكن للفائزين إعادة تجديد مفروشات أي غرفة في منازلهم مع تشكيلة واسعة من قطع الأثاث.

خيارات عديدة

ولا تقتصر عروض المهرجان على الديكورات الداخلية فحسب حيث يقدّم دانوب هوم فرصة استثنائية لإعادة تصميم الحدائق والمساحات الخارجية ويتيح للعملاء الدخول في سحب للفوز بفرصة إعادة تجديد مفروشات المنزل بقيمة 10 آلاف درهم أو 5 فرص لتجديد الحدائق بقيمة 5 آلاف درهم لكلّ منها، وذلك عند إنفاق 500 درهم أو أكثر في أيّ من متاجر دانوب هوم في دبي كما يمكن لخمس عائلات مكونة من فردين الفوز بتجربة إقامة فاخرة مدة يومين في برج خليفة.

وتقدم متاجر هوم سنتر في أنحاء دبي عرضها الخاص لإعادة تجديد مفروشات المنزل خلال دورة هذا العام من المهرجان، حيث يمكن للمتسوقين المشاركة في سحب متميز والحصول على فرصة الفوز بمبلغ 5 آلاف درهم إماراتي لإعادة تجديد مفروشات غرفة من اختيارهم، وذلك عند إنفاق مبلغ 250 درهماً أو أكثر في أيّ من متاجر هوم سنتر ويقدم هوم سنتر 17 فرصة إجمالية لإعادة تجديد مفروشات الغرف خلال فعاليات المهرجان.

تخفيضات 25%

ويمكن لزوار متاجر هوم بوكس في الواحة مول وابن بطوطة مول وسنتر بوينت في بر دبي تجديد إطلالة منازلهم مع تشكيلة من المفروشات والإكسسوارت المخصصة لغرف النوم وغرف المعيشة والمطابخ وغرف الطعام والحمامات حيث تتاح لهم فرصة الفوز بمبلغ 5 آلاف درهم لإعادة تجديد غرفة من اختيارهم أو المنزل بكامله عند إنفاق 500 درهم في أي من متاجر هوم بوكس في مراكز التسوق الثلاثة المشاركة .

كما يقدم المتجر عرض استبدال وتجديد المفروشات للعملاء الراغبين في تبديل مفروشاتهم القديمة مع تخفيضات بقيمة 25%، حيث يوفر للعملاء خدمة جمع قطع الأثاث القديمة من المنازل مباشرة، ويتيح لهم الفوز بفرصة من أصل 5 فرص لإعادة تجديد مفروشات المنزل بقيمة 5 آلاف درهم لكلّ منها.

ويتيح ذا ون، العلامة الرائدة والمتخصصة في المفروشات والتجهيزات والإكسسوارت المنزلية والعصرية، لأحد المتسوقين فرصة الفوز بمبلغ 20 ألف درهم صالحة للاستخدام في المتجر، ضمن عروض المتجر المتميزة لإعادة تجديد مفروشات الغرف ويمكن للعملاء الحصول على فرصة الفوز بجوائز نقدية لإعادة تصميم ديكورات غرفة من اختيارهم باستخدام القطع الموجودة في المتجر عند إنفاق 1000 درهم في متجر ذا ون في مول الإمارات خلال فعاليات المهرجان.

عرضان متميزان

وتقدم علامة هومز آر أس عرضين متميزين للزوار والمقيمين خلال فعاليات المهرجان، حيث يمكن للعملاء الدخول في سحب للفوز بقسيمة من أصل 2 بقيمة 15 ألف درهم لتجديد ديكورات المنزل، وذلك عند إنفاق 250 درهماً في في هومز آر أس ابن بطوطة مول. وتستضيف هومز آر أس عرضاً خاصاً يتيح لاثنين من العملاء فرصة الفوز بمبلغ 1000 درهم إماراتي لكل منهما لإعادة تجديد مفروشات المنزل في متاجر العلامة في ابن بطوطة مول والعربي سنتر ومزايا سنتر وزعبيل مول للمفروشات حيث تقدم هومز آر أس جوائز إجمالية بقيمة 20 ألف درهم إماراتي خلال العرض من 1 إلى 10 أكتوبر.

وتقدم ايكيا، العلامة العالمية الرائدة في المفروشات والتصاميم والتجهيزات المنزلية، عروضاً متميزة خلال دورة هذا العام مع جوائز بقيمة 100 ألف درهم لإعادة تجديد مفروشات المنزل، حيث يمكن لزوار فرعي ايكيا في دبي في دبي فستيفال سيتي مول وفيستيفال بلازا مول الحصول على فرصة الفوز بعشر قسائم بقيمة 10 آلاف درهم، عند إنفاق 250 درهماً أو أكثر. وتتيح العلامة للفائزين تجديد منازلهم بالكامل مع تشكيلة واسعة من القطع الأساسية والتصاميم العصرية والحلول المبتكرة لكافة غرف المنزل.

ويدعو دبي فستيفال بلازا مول المتسوقين للدخول في سحب للفوز بقسيمة بقيمة 10 آلاف درهم إماراتي لإعادة تجديد مفروشات المنزل بالكامل حيث يتيح لعشرة متسوقين فرص الفوز بقسائم بقيمة إجمالية تبلغ 100 ألف درهم إماراتي، حيث يحصل كل فائز على 10 آلاف درهم، عند إنفاق 500 درهم في متاجر مركز التسوق، باستثناء متجر لولو هايبر ماركت.

ويمكن استخدام القسيمة في أيّ متجر للمفروشات والتجهيزات المنزلية في دبي فستيفال بلازا.

ويتيح دبي فستيفال سيتي مول فرصة الفوز بآلاف الدراهم لإعادة تجديد مفروشات المنزل، إضافة إلى فرصة الإقامة في منزل جديد، حيث يمكن للمتسوقين الفوز بإقامة مجانية مدة عام في شقة مؤلفة من غرفتين في مشروع مرسى بلازا في دبي فستيفال سيتي، إضافة إلى قسيمة من ايكيا بقيمة 10 آلاف درهم لتصميم ديكور منازلهم عند إنفاق 500 درهم في أي متجر مفروشات في مركز التسوق.

ويتيح نخيل مول في نخلة جميرا للمتسوقين فرصة الفوز بتشكيلة مفروشات كاملة من علامة المفروشات والمستلزمات المنزلية الاسكندنافية يوسك بقيمة 25 ألف درهم إماراتي، وذلك عند إنفاق مبلغ 250 درهماً في أيّ متجر للمفروشات في المول.

ويستضيف كل من سوق التنين وابن بطوطة مول ونخيل مول عرضاً متميزاً يتيح فرصة الفوز بإقامة مجانية مدة 3 سنوات في شقة مؤلفة من غرفة نوم مفروشة بالكامل من هوم بوكس في مشروع جولدن مايل في نخلة جميرا، حيث يتوافر العرض لكافة الزوار والمقيمين عند إنفاق مبلغ 250 درهماً إماراتياً في المراكز الثلاثة خلال فعاليات المهرجان.

وتقدّم جمبو للإلكترونيات هدايا مجانية للمتسوقين لإضفاء اللمسات النهائية على غرفة المعيشة، حيث تتيح لهم فرصة الفوز بشاشة سامسونج قياس 55 بوصة وبدقة 4000 بكسل مع تشكيلة وحدات صوتية، وذلك عند إنفاق 500 درهم في أي من فروع المتجر في دبي وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين الـ17 خلال المهرجان.

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