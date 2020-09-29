مراكز تسوق الفطيم تطلق تطبيق مكافآت فستيفال

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مجموعة الفطيم لمراكز التسوق، تطبيق مكافآت فستيفال الذي يمنح عشاق التسوق باقة من العروض والتخفيضات على مجموعة مختارة من العلامات المفضلة في فستيفال بلازا ودبي فستيفال سيتي مول.

ويمكن تنزيل التطبيق مجاناً إذ يقدم باقة مميزة من العروض والحسومات.

وبمناسبة إطلاق تطبيق مكافآت فستيفال، يحظى من يقوم بتنزيل التطبيق بفرصة للفوز بما يصل إلى 10 آلاف تذكرة من نوفو سينما في دبي فستيفال سيتي مول، وقسائم هدايا فستيفال سيتي، بالإضافة إلى قسائم مجانية لخدمة صف السيارات وغيرها الكثير من العروض. وسيتلقى المتسوقون جوائز يومية مفاجئة عبر التطبيق حتى نهاية العام.

وقال تيموثي إرنست، مدير مجموعة الفطيم لمراكز التسوق: يأتي إطلاق التطبيق انطلاقاً من حرصنا على الاستجابة لمقترحات عملائنا وتلبية رغباتهم في الحصول على تجربة تسوق ممتعة مع عروضٍ عالية القيمة.

ويقدم دبي فستيفال سيتي مول لزواره مجموعة من أهم الفعاليات والعروض والتجارب المبتكرة فضلاً عن احتضانه متاجر لأشهر العلامات العالمية مثل ايكيا وزارا وماركس وسبنسر وكيت سبيد وهارد روك كافيه.

وفي عام 2019، افتتح فستيفال بلازا أبوابه، ويضم المول متاجر لأشهر العلامات فضلاً عن احتضانه مفهوماً جديداً للولو هايبرماركت وأكبر متجر لايكيا وثاني فروعها في دبي. وتكتمل تجربة التسوق المثالية في فستيفال بلازا مع توفر مجموعة من المطاعم ومراكز الترفيه المميزة.

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