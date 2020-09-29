"دو" توفر هاتف سامسونج "جالاكسي زد فولد 2" لعملائها بالإمارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنـت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اليوم، عن توفير هاتف Galaxy Z Fold2 5G، الذي يعد أحدث ابتكارات سامسونج في فئة الهواتف القابلة للطي، لعملائها في دولة الإمارات. ويمكن لعملاء "دو" الحصول على الهاتف الجديد، عبر المتاجر الرئيسة للشركة وموقعها الإلكتروني.

ويأتي هاتف Galaxy Z Fold2 5G، مع العديد من التحسينات والميزات والوظائف الجديدة، التي تم ابتكارها بناء على آراء المستخدمين، بهدف تحسين مستوى إنتاجيتهم ومنحهم تجارب استخدام فريدة للأجهزة الذكية القابلة للطي. ويجمع الهاتف الجديد بين ميزات الهواتف الذكية مثل سهولة الحمل ومرونة الاستخدام من جهة والميزات، التي توفرها شاشة العرض الكبيرة في الأجهزة اللوحية من جهة أخرى.

وقال عثمان البورا، رئيس قسم الأجهزة النقالة في سامسونج الخليج للإلكترونيات: "يسعدنا تعزيز التعاون مع مشغلي خدمات الاتصال في الأسواق التي نعمل فيها، بما يسهم في تحقيق أهدافنا المشتركة والهادفة إلى توفير أحدث الابتكارات للمستهلكين في عالم الأجهزة الذكية. ونود أن نتقدم بالشكر لـ"دو" على دعمهم المستمر لنا خلال مرحلتي الإطلاق المسبق والرسمي لهاتف Galaxy Z Fold2 5G".

وتم تطوير هاتف Galaxy Z Fold2 5G بما يتوافق مع المتطلبات المتزايدة من جانب المستهلكين. وهو ما يتجلى بوضوح في تصميم الهاتف ومزاياه. ويسهم التصميم الدقيق والألوان المتميزة للهاتف بنسختيه الأسود ميستك والبرونزي ميستك في منح المستخدمين تجربة جديدة كلياً للهواتف الذكية القابلة للطي.

وتم تصميم شاشة الغلاف مقاس 6.2 بوصات، والتي تأتي مع شاشة Infinity-O، والشاشة الرئيسية الضخمة مقاس 7.6 بوصات، لإضفاء مستوى جديد من الابتكار على تجارب المشاهدة.

وقد تم تصنيع الشاشتين بحجم أكبر من الشاشات المستخدمة في الهاتف السابق. كما يوفر هاتف Galaxy Z Fold2 5G بالاقتران مع شاشة Infinity Flex والمساحة الواسعة المحيطة بالكاميرا الأمامية، تجربة مشاهدة سينمائية متكاملة، ما يمكّن المستهلكين من الاستمتاع بالمحتوى المفضل لديهم بأقل قدر من التأثيرات الخارجية.

كما تتميز الشاشة الرئيسية بمعدل تحديث افتراضي 120 هرتز لتمكين المستخدمين من استخدام الشاشة وممارسة ألعابهم المفضلة بكل سلاسة.

وعلى صعيد آخر، تسهم معدلات التحديث التكيفية من 11 إلى 120 هرتز، في تعزيز أداء الهاتف وإطالة عمر البطارية إلى أقصى قدر ممكن عند استخدام تطبيقات معينة.

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