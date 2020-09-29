"ريبوك" تكشف عن كمامات الوجه الرياضية في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت شركة ريبوك العالمية، تشكيلتها الجديدة من كمامات الوجه الرياضية للاستخدام اليومي في السعودية.

وتعتبر هذه الكمامات حلاً مريحاً يساعد في منع انتشار الفيروسات والجراثيم بسبب الرذاذ، وهي تختلف بتصميمها عن الكمامات الطبية.

وتم صنع كمامة الوجه الرياضية من ريبوك من مادة "Primegreen"، وهي مادة عالية الأداء ومعاد تدويرها ولا يدخل البوليستر البكر في تركيبتها، وهي قابلة لإعادة الاستخدام والغسل ومتوفرة باللون الأسود، وهي مزودة بحلقات أذن مطاطية تمنحها وزناً خفيفاً،

وتعتبر كمامة ريبوك مناسبةً للاستخدام خلال التمارين الرياضية اليومية، أو للارتداء في جميع الأوقات خلال اليوم مع الأزياء المختلفة.

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