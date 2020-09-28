5 نصائح مبتكرة للارتقاء بولاء العملاء

المصدر: البيان الإلكتروني

تقدم GoDaddy، أكبر منصة خدمات لرواد الأعمال في العالم، والتي تعمل على تمكين أصحاب الشركات والأعمال الصغيرة في جميع أنحاء العالم، 5 نصائح مبتكرة للارتقاء بمستوى ولاء العملاء، الأمر الذي يمكن أن يساعد في تسريع نمو الأعمال وتوسعها.

وتسعى جميع الشركات إلى كسب العملاء، والمحافظة على ولائهم، واستقطابهم، وإسعادهم، باعتبار أن هذا يؤدي تالياً إلى تحسين عمليات الشراء وتكرارها باستمرار.

وغالباً ما يوصي العملاء بالعلامات التجارية التي تمنحهم الرضا والسعادة لأصدقائهم وعائلاتهم وزملائهم أيضاً. ويمكن أن تعزز العلاقة القوية بين العميل والعلامة التجارية إحساساً بالثقة بين الطرفين على المدى.

وأظهرت الدراسات أن المستهلكين في الشرق الأوسط هم الأكثر إنفاقاً على مستوى العالم، حيث ينفق جيل الألفية ضعفي ما ينفقه نظراؤهم الأوروبيون. ويُظهر جيل الألفية في الشرق الأوسط ولاءً أكبر للعلامة التجارية مقارنة بأقرانهم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وأستراليا.

وتشير الأرقام في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى نسبة أعلى من العملاء الشباب الذين يفضلون الشراء من علامة تجارية واحدة بدلاً من التفكير في مجموعة متنوعة.

وتقدم GoDaddy النصائح التالية لمساعدة الشركات الصغيرة على بناء علاقات أقوى ورفع مستوى الولاء للعلامة التجارية بالنسبة للعملاء الجدد:

1. كن واضحاً وأصيلاً

دع عملائك يعرفون التغييرات التي تطرأ على عملك ومنتجاتك وخدماتك خلال هذه الأوقات الصعبة. يمكنك التفكير في إنشاء لافتة لعرضها في الجزء العلوي من الموقع الالكتروني الخاص بك أو إنشاء قسم جديد على الموقع الالكتروني لتوضيح الخطوات الجديدة التي يتخذها عملك للمساعدة في حماية موظفيك وعملائك.

وباستخدام أداة GoDaddy Email Marketing، يمكنك إنشاء قائمة بالعملاء للتواصل معهم بشكل منتظم وتزويدهم بمعلومات حول عملك. من الأفضل إبقاء عملائك على اطلاع، بدلاً من جعلهم يواجهون مفاجآت غير مرغوبة من خلال أعمالك.

2. قدم خدمة عملاء ذات جودة عالية

استمع إلى عملائك. عليك الاستجابة لمخاوف العملاء بطريقة مدروسة والعمل على معالجة المشاكل التي تهمهم وحلها. تواصل بانتظام مع عملائك حول كيفية معالجة تعليقاتهم. قد ترغب باستخدام مجموعة متنوعة من وسائل الاتصال، ومنها رسائل البريد الإلكتروني الشخصية والمكالمات الهاتفية والمنشورات على قنوات التواصل الاجتماعي. دع عملاءك يعرفون أيضاً ما إذا كانت هناك تغييرات في كيفية العمل على تلبية طلباتهم.

3. كن نشطاً على وسائل التواصل الاجتماعي

تعد وسائل التواصل الاجتماعي منصة هامة يمكن استخدامها للبقاء على اتصال مع العملاء والرد عليهم في الوقت المناسب. يمكن أن تساعد الحملات على منصات التواصل الاجتماعي الأساسية في الحفاظ على تفاعل العملاء مع علامتك التجارية.

يمكنك تقييم قنوات التواصل الاجتماعي التي يستخدمها عملاؤك والبدء بالتفاعل مع تلك القنوات لخدمة عملائك بشكل أفضل.

ومن المهم أن تتذكر أنه عندما تبدأ في أن تكون نشطاً على منصات التواصل الاجتماعي، فإنك بحاجة إلى أن تكون مستعداً لمواصلة استخدامها بشكل مستمر.

4. قدم برنامج ولاء أو مكافآت

يمكن أن يكون إنشاء برامج ولاء طريقة فعالة للمساعدة في تشجيع العملاء للعودة إلى عملك لإجراء عملية شراء.

كما يمكن أن يتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من العناصر المختلفة مثل رموز التخفيضات، والعروض الخاصة، والتنبيهات المبكرة للبيع، وجمع نقاط المكافآت لاستخدامها في عمليات الشراء المستقبلية عبر الإنترنت.

5. قدم الدعم لعملائك

أنت تعرف عملاءك بشكل أفضل. قد ترغب في التفكير في تقديم دعم إضافي لعملائك خلال هذه الأوقات الصعبة. إذا كان الأمر مناسباً بالنسبة لعملك، فيمكنك تضمين عروض خاصة وشحنا مجاني وعروض ترويجية محدودة الوقت، كما يجب أن تكون متاحاً لعملائك قدر الإمكان خلال فترة الجائحة، الأمر الذي يسهم في زيادتهم ونموهم.

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