سلسلة من الابتكارات والتحديثات لمواجهة التحديات بمؤتمر مايكروسوفت "إجنايت 2020"

المصدر: دبي - البيان

اختتمت مايكروسوفت مؤتمر "إجنايت 2020" الحدث الرقمي العالمي الذي يجمع سنوياً عملاءها وشركائها ومجتمع مطوريها من جميع أنحاء العالم، حيث تم الإعلان عن سلسلة من الابتكارات الجديدة التي تؤكد أهمية التكنولوجيا في مواجهة التحديات المختلفة ، وقدرتها على تلبية الاحتياجات المتطورة للشركات في ظل عالم سريع التطور .

وقد تمكن الحضور من الاطلاع على أحدث ما تقدمه مايكروسوفت على صعيد الحوسبة السحابية ؛ وتمكين المطورين ؛ ووسائل الأمان ؛ والإنتاجية ؛ والأدوات التعاونية ؛ إلى جانب إلقاء نظرة على ما هو قادم في عالم التكنولوجيا ، علماً تم عقد النسخة هذه من الحدث لهذا العام بشكل افتراضي عبر استخدام Microsoft Teams لوسائل الإعلام والخبراء والمتحدثين الرسميين لتسجيل الدخول افتراضياً.

وفي سياق تفصيلي، تمحور الخطاب الرئيسي لمؤتمر مايكروسوفت "إجنايت 2020" حول تمكين الشركات من بناء المرونة اللازمة لمواكبة مختلف التغيرات ، حيث أعرب فرانك إكس شو نائب رئيس شعبة الاتصالات لدى مايكروسوفت الذي ترأس هذا النقاش في حديثه قائلاً "أصبحت حالياً كل صناعة تعيد تصور الطريقة التي يجب أن تستخدم بها التكنولوجيا لتحويل الأعمال ، خاصةً بعد ما شهدناه من تحول رقمي ناجح قطع أشواطاً من السنوات ليتحقق في غضون بضعة أشهر اثر التداعيات الراهنة لجائحة كوفيد-19".

وأضاف فرانك إكس شو قائلاً "كانت الطريقة التي استجابة بها عملائنا مصدر إلهام لنا ، إذ رأينا كيف اعتمدوا تقنيات جديدة رسمت بدورها خارطة طريق تقدمهم نحو الأمام ، إلى جانب بناء قدراتهم بطرق فريدة مكنتهم من إعادة تشكيل ما هو ممكن لتحقيق الاستمرارية والتكيف والتطور في الأعمال. ومن هذا المنطلق نشارك في مؤتمر مايكروسوفت "إجنايت 2020" الكيفية التي نقوم من خلالها ببناء المرونة المناسبة عبر مجموعة من الأدوات والخدمات الجديدة القائمة والمرتكزة على أساس الثقة".

وتناول الحدث اطلاق سلسلة من الإعلانات المهمة ، بما في ذلك ميزات Microsoft Teams الجديدة لتحسين الاجتماعات والمقابلات، مثل مشاهد وضعية ''Together'' الجديدة والتخطيطات المخصصة التي تجعل من المحتوى المُقدم أكثر حيوية. كما تشمل الترقيات على غرف Microsoft Teams أيضاً الأجهزة التي تدعم إرشادات الصحة والسلامة بما في ذلك تجارب الاجتماعات بدون لمس والمساعدة الصوتية.

إضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن أول سحابة مخصصة لخدمة قطاع محدد، حيث تم الاعلان عن اتاحة سحابة مايكروسوفت المخصصة لقطاع الرعاية الصحية بشكل عام في نهاية أكتوبر ، والتي ستوفر بدورها خدمات حوسبة سحابية شاملة لعملاء وشركاء الرعاية الصحية بما يضمن تقديم تجارب ورؤى ورعاية أفضل للناس في جميع أنحاء العالم.

علاوة على ذلك، تم تخصيص قناة صوتية لخدمة عملاء ''Dynamics 365'' ، والتي ستتيح تجربة خدمة عملاء سلسة وشاملة تضمن تقديم الدعم اللازم عبر جميع القنوات. كما تم إطلاق خدمة ''Azure Communications'' بهدف ضمان توفير تجارب اتصال على مستوى المؤسسات عبر الأجهزة والمنصات ، ويكون ذلك باستخدام نفس المنصة الآمنة التي تدعم بشكل متوافق منصةMicrosoft Teams.

ومن جانب آخر، قامت مايكروسوفت استجابة للطلبات المتطورة والجديدة المفروضة على المطورين بسبب الأوضاع الراهنة بتفعيل مجموعة من التحديثات البرمجية التي تخدم المطورين المحترفين في منصة "Power Platform" و Azure''" ، مما يتيح الإنشاء السريع للتطبيقات المخصصة وبرامج الروبوت باستخدام التوافق التام عبر كل من " Azure APIM" و " GitHub".

في حين عمدت مايكروسوفت إلى اجراء تحديثات لكل من "''Azure و Microsoft 365''" بُغية تعزيز مستويات الأمان والامتثال وهوية العملاء خلال الأوقات الانتقالية لمواجهة تهديدات الأمان المتزايدة مؤخراً، وتشمل التغييرات إضافة تعزيزات وقائية لـ Microsoft Defender''" و Compliance Manager'' " من أجل مساعدة العملاء على معالجة وتلبية اللوائح الأمنية المتزايدة.

والجدير بالذكر أن مؤتمر "إجنايت 2020" يجوب العالم مع خبراء ورؤى وتدريب مصمم خصيصاً لكافة الأسواق ، وبناءاً على ذلك يوفر حلولاً وطرقاً لإدارة البنية التحتية ، وفرصاً للتواصل مع النظراء وأبرز قادة الصناعة.

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