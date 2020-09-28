عروض وتخفيضات خلال فعالية "برايم داي" في الإمارات 13 و14 أكتوبر

المصدر: دبي- البيان

أعلنت "أمازون" عن إطلاق فعالية "برايم داي" السنوية على موقع "Amazon.ae" في 13 و14 أكتوبر، حيث تقدم الفعالية على مدى يومين لأعضاء برنامج "برايم" عروض توفير وتخفيضات مذهلة على آلاف المنتجات في كل الفئات.

وتبدأ الفعالية الموجهة لأعضاء برنامج "برايم" في الإمارات منتصف ليل يوم الثلاثاء 13 أكتوبر، وتنتهي يوم الأربعاء 14 أكتوبر.

ويحظى أعضاء البرنامج بعروض على أفضل المنتجات، بما فيها الألعاب وأجهزة التلفاز والأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة والأزياء ومنتجات العناية بالجمال ومستلزمات المطابخ والمنازل وأجهزة "أمازون" بدءاً من اليوم.

وخلال الفعالية التي تستمر يومين عبر موقع www.amazon.ae/primeday. يمكن للعملاء غير الأعضاء في برنامج "برايم" والراغبين بالاستفادة من هذه العروض الرائعة، الاشتراك في البرنامج أو البدء بفترة تجريبية مجانية لمدة 30 يوماً.

وقال رونالدو مشحور، نائب رئيس شركة "أمازون" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تُعد فعالية برايم داي لهذا العام الفرصة الأمثل لأعضاء "برايم" للتسوق بأمان من منازلهم، والاستمتاع بأفضل العروض والتخفيضات على جميع فئات المنتجات على موقع أمازون الإمارات.. وفي ظل الظروف الاستثنائية، التي نمر بها خلال العام الجاري، نلتزم بتعزيز نجاح "برايم داي" بشكل أفضل من العام السابق، حيث نقدّم لأعضاء البرنامج في الإمارات العربية المتحدة الفرصة للحصول على تخفيضات كبيرة على كافة المنتجات التي يحتاجونها. وندعو جميع الأعضاء للاستفادة من العروض التي سنطلقها تمهيداً لفعالية برايم داي في 13 و14 أكتوبر.

ويمكن لأعضاء برايم البدء بالاستفادة من عروض التسوق الحصرية المبكرة، حتى قبل الفعالية الكبيرة التي تستمر ليومين في 13 و14 أكتوبر.

• الأجهزة الإلكترونية: خصم بنسبة 10% على مكبر صوت بوم 3 اللاسلكي المحمول المضاد للماء والقابل للطفو من التيميت ايرز بسعر 489 درهماً للاستمتاع بتجربة صوتية لا تضاهى.

• أجهزة الحاسوب وملحقاته: خصم بنسبة 14% على لوحة مفاتيح لاسلكية كي 400 بلس من لوجيتيك لغرفة المعيشة مع التحكم بأجهزة الحاسوب والتلفاز بكل راحة للحصول على الترفيه المطلوب بسعر 79 درهماً.

• أجهزة أمازون: خصم يزيد عن 25% على كاميرا Ring بسعر 139.12 درهماً للتواصل مع الزوار من خلال الهاتف أو التابلت أو جهاز الحاسوب، بالإضافة إلى تلقي إشعارات عند رصد أي حركة.

• الأزياء: خصم أكثر من 35% على النظارات والأحذية والحقائب والساعات والملابس، مع منتجات تشمل نظارات آفياتور من راي بان بسعر 499 درهماً، وأحذية الجري نوفا رن للرجال من أديداس بسعر 259 درهماً، وحقائب نسائية من جيس بسعر 179 درهماً، وساعة أنالوج الرياضية للرجال من لاكوست بسعر 159 درهماً، وسروال كابري للنساء من أندر آرمور بسعر 109 دراهم.

• أمازون بيسكس: خصم يزيد عن 45% على منتجات أمازون بيسكس بما في ذلك حقيبة ظهر للسفر بتصميم نحيف بسعر 118 درهماً تتسع لتخزين جميع المستلزمات الضرورية، مثل اللاب توب والأغراض الأصغر حجماً عند التنقل، وبساط تمارين أرضي من قطع متداخلة من الإسفنج الرغوي بسعر 30 درهماً للحصول على أرضية مريحة وملائمة للتمرين في أي مكان.

• أدوات ومستلزمات منزلية: خصم يصل إلى 26% على الأدوات مثل مثقاب احترافي من بوش بسعر 188 درهماً لمختلف المهام.

وستبدأ فعالية برايم داي في الإمارات وتستمر لمدة يومين لتقدّم لأعضاء برايم خصومات كبيرة على أكثر من مليون عرض تشمل كافّة فئات المنتجات؛ كما ستنطلق الفعالية في 18 دولة مختلفة حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وإسبانيا وسنغافورة وهولندا والمكسيك ولوكسمبرغ واليابان وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والصين وكندا وبلجيكا والنمسا وأستراليا، ويضاف إليها هذا العام تركيا والبرازيل.

كما سيحظى أعضاء البرنامج بفرصة الاستفادة من مجموعة من مزايا العضوية التي تشمل:

• خدمة توصيل مجانية خلال يوم واحد - يمكن للأعضاء الحصول على مشترياتهم في اليوم التالي مع خدمة التوصيل مجاناً خلال يوم واحد للمنتجات المختارة، بدون حد أدنى لقيمة المشتريات.

• توصيل مجاني من أمازون الولايات المتحدة: التوصيل المجاني للطلبات الدولية التي تزيد عن 100 درهم والتي تشمل ملايين منتجات برايم المؤهلة التي يتم شحنها من أمازون في الولايات المتحدة الأمريكية.

• عروض ترفيهية مميزة: الاستمتاع بوصول غير محدود إلى خدمة برايم فيديو، لمتابعة أو تحميل آلاف الأفلام والمسلسلات الحائزة على جوائز، بما فيها عروض أمازون أوريجينالز مثل مارفيلوس ميسيز مايزل وذا بويز.

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