6 مزايا لا يعرفها الجميع عن «أمازون برايم»

المصدر: دبي - البيان

صُمم برنامج «أمازون برايم» ليساعد في تحسين حياة العملاء كلّ يوم، ومن خلاله يستفيد أكثر من 150 مليون عضو حول العالم من مجموعة واسعة من المزايا، مقابل مبلغ معيّن يقومون بدفعه.

وتتنوّع ميزات برنامج «أمازون برايم»، فبالإضافة للتوصيل المجاني لملايين المنتجات المختارة على موقع «Amazon.ae» بدون حد أدنى لقيمة المشتريات، يحظى المشتركون بأفضل تجربة تسوّق وترفيه من أمازون. وفيما يلي أهمّ هذه المزايا:

1. خدمة توصيل مجاناً خلال يوم واحد: حيث يمكن للمشتركين طلب ما يريدون اليوم، والحصول عليه في اليوم التالي مع خدمة التوصيل مجاناً خلال يوم واحد للمنتجات المختارة، بدون حد أدنى لقيمة المشتريات.

2. توصيل مجاني من أمازون الولايات المتحدة: حيث يمكن للمشتركين التوفير عند التسوق لشراء منتجات مختارة من أمازون الولايات المتحدة على موقع Amazon.ae، على أن تبلغ قيمة الطلبات 100 درهم إماراتي أو أكثر.

3. عروض ترفيهية مميزة: حيث الاستمتاع بوصول غير محدود إلى خدمة «برايم فيديو»، لمتابعة أو تحميل آلاف الأفلام والمسلسلات الحائزة على جوائز، بما فيها عروض أمازون أوريجينالز مثل مارفيلوس ميسيز مايزل وذا بويز.

4. خصومات حصرية: حيث يستفيد مشتركو أمازون برايم من الخصومات الحصرية على مجموعة من منتجات موقع «Amazon.ae».

5. الوصول المبكر قبل 12 ساعة: حيث يمكن للمشتركين الاستفادة من ميزة الوصول المبكر قبل 12 ساعة إلى فعاليات عروض محددة على موقع «Amazon.ae».

6. منافسات الألعاب: حيث يستطيع المشتركون في «أمازون برايم» الاستمتاع بمحتوى جديد من ألعاب الفيديو الشهيرة مثل: Grand Theft Auto Online، فضلاً عن أكثر من 20 لعبة شهيرة مجانية على الكمبيوتر وأجهزة تشغيل ألعاب الفيديو والأجهزة المتحركة، والتي تبلغ أسعارها مئات الدولارات مع خدمة «Prime Gaming».

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