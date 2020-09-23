خبراء التصميم الداخلي يشاركون نصائحهم لترتيب وتجديد المنازل خلال مهرجان المفروشات

المصدر: دبي - البيان

يقدم عدد من أفضل خبراء التصميم الداخلي والأثاث بالإمارات خلال مهرجان دبي للمفروشات، نصائحهم واستشاراتهم لسكان دبي وزوارها حول تجديد الغرف والمنازل وإعادة ترتيبها.

ويمكن لمن يرغب في إضافة لمسة عصرية على منازلهم الانضمام إلى سلسلة من الندوات الحوارية وورش العمل التفاعلية وجلسات الأسئلة والأجوبة وحلقات النقاش عبر الإنترنت المصممة خصيصاً لضمان إلهام وتثقيف المصممين الناشئين ومحترفي التصميم الداخلي الطموحين قبل الدخول في مشاريع جديدة للتصميمات المنزلية.

وتزور ريانون داوني-هيرست، خبيرة التصميم الداخلي والمفروشات ومؤسسة «هوم كلوب ميدل إيست» والتي ساعدت الكثير من الأفراد والعائلات على إيجاد وتصميم وترتيب منزل أحلامهم، نخيل مول لتشارك نصائحها للمساعدة على إعادة تصميم وترتيب المنازل بطريقة ناجحة. وستقود ريانون سلسلة من ورش العمل التثقيفية والتفاعلية غداً وفي 1 و8 أكتوبر.

وتقام جلستان مدة كل منهما 40 دقيقة في تمام 11 صباحاً و12 ظهراً غداً في ستاربكس. والجلسة الأولى تحت عنوان «النوم الأمثل والطاقة» وتقدمها شيلينا جوخيا من ديكلاتر مي وتدور حول موضوع ترتيب المنزل وتحقيق النوم الأمثل والطاقة. وتضم الجلسة الثانية منار كمال وأوس الزبيدي من إم إيه إنتريورز، وتحمل عنوان «الفخامة بتكلفة مقبولة» وتركز على نصائح جديدة لإضفاء لمسة من الفخامة على المنزل بأسعار مقبولة. وتستضيف ريانون يومي 1 و8 أكتوبر ورش عمل في متجر يوسك للأدوات المنزلية. وتتوفر الأماكن على أساس أسبقية الحضور.

سوق التنين

ويشارك في نسخة هذا العام من المهرجان صانع المحتوى الجديد راجا إدريس، الذي سيأخذ المشاهدين في جولة افتراضية داخل سوق التنين لتسليط الضوء على ما يحتويه من منتجات تلبي جميع متطلبات أصحاب المنازل التي تساعدهم على تجديد منازلهم بالكامل. وسيقدم راجا عدداً من أهم النصائح حول كيفية الحصول على أفضل الأسعار.

ويقدم راجا رحلة تسوق عبر الإنترنت داخل سوق التنين في إطار سلسلة «How To» من مهرجان دبي للمفروشات، والتي تغطي أبرز جوانب تصميم المنازل، بما في ذلك إعادة تنسيق الحدائق ونصائح لإضافة لمسات جمالية على شقق الاستوديو، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المساحات وغيرها الكثير.

وتم بث أولى حلقات السلسلة عبر الإنترنت في 21 سبتمبر، ودارت حول إعادة تنسيق الحدائق، فيما تستكشف الحلقة الثانية طرق تحسين وتجديد ديكور المنزل وسيتم بثها يوم 5 أكتوبر. ويمكن مشاهدة الحلقتين على قناة يوتيوب الرسمية لسوق التنين.

ويستضيف السوق أيضاً فريقاً من خبراء التصميم الداخلي واستشارات تصميم المنازل من يوم 1 وحتى 10 أكتوبر، لتقديم نصائح مجانية إلى المتسوقين. ويمكن متابعة قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية لسوق التنين لمزيد من المعلومات.

كما يتعاون المهرجان مع عدد من أفضل المتخصصين في تنظيم وتجديد المنازل في المدينة لمساعدة السكان والزوار على إعادة ترتيب وتنظيم منازلهم. ويشارك ديكلاتر مي وذا بريذنج روم وسارة جونسون كوسلتانسي في نسخة هذا العام من مهرجان دبي للمفروشات بمجموعة من العروض المصممة لمساعدة الزوار على استكشاف فوائد ترتيب وتنظيم المنزل.

وفي إطار العروض الترويجية، تقدم ديكلاتر مي تخفيضات على خدماتها بنسبة 15%. ويمكن للسكان والزوار الذين يستخدمون الرمز DHF15 عند تعبئة نموذج الاتصال على الموقع الإلكتروني decluttrme.com، حجز فئة الخدمات البرونزية لمدة 4 ساعات أو فئة الخدمات الفضية أو الذهبية لمدة 8 ساعات بأسعار رائعة.

ويقدم خبراء ذا بريذينج روم المتخصصون في إعادة ترتيب وتبسيط المنازل، لزوار مهرجان دبي للمفروشات فرصة ترتيب منازلهم بطريقة احترافية مع خدمة مجانية لمدة ساعتين عند حجز جلسة مدتها ست ساعات. ويمكن للعملاء حجز جلستهم عبر حساب إنستغرام @breathing_room_dubai مع استخدام الرمز «BREATHE» للاستفادة من هذا العرض.

وتعد شركة سارة جونسون كونسلتانسي الرائدة في مجال استشارات التصميم الداخلي والمفروشات المنزلية، إحدى أهم الإضافات لدورة العام الحالي. ويمكن للعملاء الحصول على نصائح احترافية من الخبراء حول أحدث التصاميم العصرية المناسبة لمنازلهم، وذلك من خلال استخدام الرمز DHF عند تعبئة نموذج الاتصال على الموقع الإلكتروني sarahjohnson-consulting.com للاستمتاع بجلسة استشارة حصرية مجاناً لمدة 45 دقيقة.

وتشمل الفعاليات سلسلة من أسواق المفروشات والأدوات المنزلية المتميزة، والتي تضم منتجات مصنوعة من قبل خبراء الأدوات المنزلية الموهوبين بالإضافة إلى المبدعين والمصممين والحرفيين من جميع أنحاء دبي والدولة عموماً. وتقدم هذه الأسواق للزوار فرصة اختيار منتجات متنوعة من المنتجات والإكسسوارات المنزلية وغيرها. ويحتضن سوق آرت الذي يُقام في مركز «تايمز سكوير» بمنطقة القوز خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى من مهرجان دبي للمفروشات يوم 25 سبتمبر، 19 بائعاً من دولة الإمارات. ويعد سوق آرت مكاناً رائعاً للعثور على مجموعة مختارة من منتجات الديكور المنزلي الرائعة والتي تشمل اللوحات الفنية وألعاب الأطفال والشموع والكتب المصورة والصابون وغيرها الكثير. ويفتح السوق أبوابه من الساعة 10 صباحاً وحتى 6 مساءً.

نخيل مول

ويستضيف نخيل مول على نخلة جميرا في كل عطلة نهاية أسبوع من دورة العام الحالي لمهرجان دبي للمفروشات، عشرة من خبراء المفروشات والشركات من دولة الإمارات في إطار فعاليات سوق رايب للمفروشات الذي يدعم الخبراء ورواد الأعمال المتخصصين في مجال المفروشات من دولة الإمارات ويروج لمنتجاتهم. ويفتح سوق رايب للمفروشات أبوابه من الساعة 10 صباحاً وحتى 7 مساءً خارج ردهة ديباتشيكا للطعام، ويضم مجموعة رائعة من المنتجات المصنعة يدوياً مثل القطع الفنية المستوحاة من التراث الأفريقي، والشموع المعطرة والمناشف وأرضية الحمامات والأطباق والأوعية والأدوات المنزلية المرسوم عليها يدوياً، إلى جانب الكثير من المنتجات الأخرى.

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