مبيعات المنازل القائمة في أمريكا تسجل أعلى مستوى في 14 عاماً

المصدر: واشنطن - رويترز

قفزت مبيعات المنازل في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في حوالي 14 عاماً في أغسطس بينما تستمر سوق الإسكان في إظهار أداء أقوي من الاقتصاد الأوسع.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين إن مبيعات المنازل القائمة ارتفعت 2.4 % إلى وتيرة سنوية معدًلة وفق العوامل الموسمية بلغت ستة ملايين وحدة الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2006. وجاءت الزيادة في مبيعات المنازل الشهر الماضي متماشية مع توقعات خبراء اقتصاديين.

وصعدت مبيعات المنازل القائمة، التي تشكل معظم مبيعات المساكن في الولايات المتحدة، 1.5 % على أساس سنوي في أغسطس.

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