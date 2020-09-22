"تنظيم الاتصالات" تعقد ورشة تدريبية حول نظام اعتماد النوعية لأجهزة الاتصالات

المصدر: دبي- البيان

عقدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ورشة عمل حول نظام اعتماد النوعية لأجهزة الاتصالات بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وعدد من المصنعين والموردين لأجهزة الاتصالات، جرى خلالها تعريف المشاركين بنظام اعتماد النوعية وأنواع أجهزة الاتصالات بصورة عامة.

وسلط مهندسون من نظام اعتماد النوعية بإدارة شؤون تطوير التكنولوجيا الضوء على التعديلات التي تم إدخالها على نظام اعتماد النوعية.

وقال المهندس سيف بن غليطة المدير التنفيذي لإدارة شؤون تطوير التكنولوجيا في الهيئة: هذه المبادرة تندرج ضمن جهود الهيئة لضمان تقديم أفضل الخدمات وأسرعها، وبما أن هذه الخدمات تتم من خلال الأجهزة الذكية التي يستعملها المتعاملون، فإن الهيئة تحرص على أن تلبي هذه الأجهزة أعلى المعايير المعمول بها عالمياً، من حيث الأمان عند الاستخدام وجودة الأداء، وعليه فالهيئة تعمل بشكل دوري على تطوير نظام اعتماد النوعية ليواكب التطور الحاصل في قطاع صناعة أجهزة الاتصالات، والذي يتماشى مع التطور الكبير في عالم الاتصالات والتقنيات الذكية.

وتطرقت الورش بشكل مفصل إلى نظام اعتماد النوعية وعمليات وخدمات اعتماد النوعية، وآلية تسجيل الشركات والموردين، وآلية تسجيل الأجهزة وفحصها واعتمادها، والتخليص الجمركي، وحملات التفتيش على الأسواق.

وتعرف المشاركون على التغييرات الرئيسية التي حصلت على نظام اعتماد النوعية، والتي شملت رسوم الخدمات، وبطاقات الاعتماد، ومواصفات الأجهزة، والموافقات المبدئية وغيرها.

وتم استعراض أنواع أجهزة الاتصالات والأثر السلبي للاستخدام العشوائي لبعض الأجهزة كالأجهزة الراديوية والذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى مشاكل التشويش، حيث يعمل نظام اعتماد النوعية على التأكد من أن الأجهزة المتوفرة بالأسواق لا تسبب ضرراً للعامة أو الموظفين العاملين على شبكات الاتصالات.

ودعت الهيئة منافذ البيع إلى التنبه لخطورة استخدام وبيع الأجهزة غير المعتمدة أو غير المرخصة في الدولة، وضرورة التأكد من وجود الملصق الخاص باعتماد الأجهزة المثبت عليها بواسطة الموردين قبل عرضها على المستهلكين في منافذ البيع، وحذرت من مخاطر استخدام أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية غير المرخصة أو بيعها أو ربطها مع أي شبكة اتصالات في الدولة، ما لم يتم اعتمادها من الهيئة لما قد تشكله من خطر على سلامة المستخدمين وشبكات الاتصالات والصحة والبيئة وسلامة المجتمع.

ويعمل نظام اعتماد النوعية للأجهزة الراديوية وأجهزة الاتصالات الطرفية على التأكد من مطابقة الأجهزة المستوردة أو المصنعة في الدولة مع الخصائص الفنية المطلوبة لكل جهاز وبأنها مسجلة ومرخصة من قبل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات قبل عرضها في الأسواق فضلاً عن التأكد من أنها لا تسبب ضرراً للعامة أو الموظفين العاملين على شبكات الاتصالات أو الأجهزة التقنية الأخرى المرتبطة بالشبكة.

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