"اتصالات" تطلق حملة توعية بمناسبة اليوم العالمي للزهايمر

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت "اتصالات" اليوم عن حملتها التوعوية بعنوان (نحن معك ونتذكرك) تزامناً مع اليوم العالمي للزهايمر، وبهدف نشر الوعي حول هذا المرض وتخفيف الآثار الاجتماعية المرتبطة به، تجسيداً لشعار الشركة (معاً) وجهودها في تعزيز التلاحم المجتمعي.

ويحتفل العالم يوم 21 سبتمبر من كل عام باليوم العالمي للزهايمر، وتضمنت حملة "اتصالات" في هذا السياق إخفاء منشوراتها على منصة إنستغرام خلال عطلة نهاية الأسبوع، في بادرة تهدف إلى لفت الانتباه إلى حالة فقدان الذاكرة التي يعانيها مرضى الزهايمر. وقد حجبت الشركة ما يزيد على 3000 منشور بدءاً من 18 سبتمبر الجاري، الأمر الذي أبقى وسائل الإعلام ومتابعي حساب الشركة في حالة من الترقب والفضول.

وأطلقت "اتصالات" أيضاً فيديو قصيراً بالتزامن مع هذه المناسبة يتضمن محتواه: "تختفي الذكريات مع مرض الزهايمر. فلنتذكر هذا اليوم ونساند المتضررين من هذا المرض" ويُعد اليوم العالمي للزهايمر مبادرة دولية تهدف للتعريف بهذا المرض والصعوبات التي يعانيها المصابون بالخرف، والطرق التي يمكنهم من خلالها التغلب على هذه الصعوبات والتعايش معها. وقد أظهرت الدراسات العالمية أن اثنين من كل ثلاثة أشخاص حول العالم ليس لديهما معرفة كافية حول هذا المرض في بلديهما.

وهناك قرابة 50 مليون شخص حول العالم يعانون مرض الخرف، ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، من المتوقع أن يصل عدد حالات مرضى الخرف إلى 82 مليوناً عام 2030، و152 مليوناً عام 2050.

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