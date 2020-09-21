إطلاق منصة "توي إيت" الإلكترونية لمستلزمات الأطفال المستعملة

المصدر: دبي- البيان

تم رسمياً اليوم إطلاق منصة "توي إيت" TOYIT الإلكترونية الجديدة للإعلانات المبوبة المتخصصة في مستلزمات الأطفال المستعملة من ألعاب وكتب وملابس واكسسوارات. وهي منصة تُمكّن العائلات من بيع أو مبادلة أو الاستغناء للغير عن الأغراض المستعملة استعمالاً طفيفاً أو الهدايا غير المرغوب بها أوالتبرع بها للجمعيات الخيرية بسهولة وبشكل آمن.

والموقع المتخصص هو الأول من نوعه الذي يتم تأسيسه في الإمارات ومقره فيin5، وهي منصة لتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة العاملة في قطاع التكنولوجيا والتصميم والإعلام ومركزها دبي.

ويتوقع أن تُنفق العائلات في الإمارات حوالي 1.1 مليار دولار على شراء ألعاب ولُعب الفيديو للأطفال هذا العام، ما يمثل نحو ثُلث قيمة سوق الشرق الأوسط عموماً والتي تُقدر بأقل من 4 مليارات دولار بقليل. وبحلول 2023، يتوقع أن تُنفق العائلات مليار دولار على ملابس أطفالها، بحسب غرفة التجارة في دبي. والعديد من العائلات الذين يبحثون عن خيارات بأسعار معقولة باتوا يريدون الآن أن يستفيدوا من السوق الإلكتروني للمستلزمات المستعملة لتلبية احتياجاتهم.

وقال شريف دهان، المؤسس والرئيس التنفيذي لموقع "توي إيت": إطلاق منصة لبيع وشراء ومبادلة أغراض الأطفال المستعملة أو التبرع بها للآخرين أو للجمعيات الخيرية، هي خدمة منتظرة ستساعد على تقليص الهدر والحد من التكاليف المالية التي تترتب على تربية الأطفال في دولة الإمارات، هي منصة للتوفير وعمل الخير في آن واحد".

ودخلت منصة"توي إيت"في شراكة مع الهلال الأحمر الإماراتي و"هوب فاكتوري"و"تويز ويث ونغز"بهدف تمكين العائلات من تقديم التبرعات بسهولة. وينوي الموقع السعي باستمرار لتوسعة قائمة الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي يتعاون معها للتسهيل على الأعضاء في الوصول لأكبر عدد ممكن من هذه المؤسسات".

وقال ماجد السويدي، المدير التنفيذي في مدينة دبي للإعلام ورئيسin5: يسر in5 أن ترحب بـ "توي إيت" وباحتضانها لتصبح جزءاً من بيئتنا الغنية من الشركات الناشئة. ومع تحويل التحدي الذي يستهدف فئات معينة من المجتمع إلى فرصة قابلة للاستمرارية في مجال الأعمال، فإن "توي إيت" لا تلبي فقط الاحتياجات النامية للسوق بل تُمكن العملاء أيضاً من إجراء خيارات تراعي البيئة في أسلوب حياتهم وتشجعهم في الوقت ذاته على مراعاة مسؤولياتهم الاجتماعية. وإطلاق هذه الشركة هو برهان حقيقي على أهمية دبي كمنصة لانطلاق الأفكار العظيمة وهو يؤكد على مواهب وإبداع شركاتنا الناشئة المحلية ورواد الأعمال المحليين".

وباستطاعة الشركات أن تؤسس مجتمعات خاصة على موقع"توي إيت"مجاناً، ما يوفر لموظفي تلك الشركات منصة إلكترونية لبيع وشراء ومبادلة الأغراض فيما بينهم أو التبرع بها. كما سيساعدهم ذلك على تنظيم وتشجيع تبرعات الموظفين الخيرية في أي وقت على مدار العام. وسيتم إطلاق تطبيق مخصص للهواتف النقالة قريباً. وبعد إطلاقه في الإمارات، يخطط"توي إيت) للتوسع باتجاه بلدان أخرى في المنطقة خلال الاثني عشر شهراً القادمة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز