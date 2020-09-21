افتتاح أكبر فلل مائية في العالم بالمالديف

المصدر: البيان الإلكتروني

يعتزم منتجع "سونيفا فوشي"، افتتاح الفلل المائية الجديدة التي ستشكل واجهةً تثري تجربته ذات الطابع الأصيل يوم 25 سبتمبر الجاري.

وتعتبر الفلل التي تضم غرفة نوم واحدة (584 متر مربع/ 6286 قدم مربعة) والفلل التي تضم غرفتي نوم (857 متر مربع/ 9224 قدم مربعة) أكبر فلل عائمة من فئتها على مستوى العالم.

ويمكن إغلاق كافة غرف الفلل المائية من خلال الأبواب المزودة بأقفال، كما تقع غرفة الأطفال خلف غرفة النوم الرئيسية، وتتميز بتصاميم مناسبة لضيوف سونيفا الصغار من كافة الأعمار.

وتضم كافة الفلل المائية التي تحتوي غرفة وغرفتي نوم مزالق مائية.

ويمكن الوصول إلى الفلل المائية الثمان عبر ممر منحن ينساب بالقرب من شاطئ الدلفين، في الطرف المقابل لأهم وجهات تناول الطعام في الجزيرة "آوت أوف ذا بلو"، وقد تم تصميمها لضمان أقصى درجات الخصوصية للضيوف والتقاط الصور التذكارية مع خلفيات آفاق المحيط.

تم تشييد الفلل المائية فوق المحيط على ارتفاع مناسب يحول دون ارتطام الأمواج بأساساتها، ما يقلل من الضجيج والاهتزازات.

كما ساهم عزل الجدران بمادة اللستايروفوم المعاد تدويرها بالحفاظ على برودة التصاميم الداخلية وتخفيف أصوات الرياح والأمواج. ويحظى نزلاء غرفة النوم الرئيسية بفرصة الاستيقاظ مع شمس الصباح أو النوم تحت السماء المزدانة بالنجوم، إذ تم تزويدها بسقف قابل للسحب يمكن تحريكه بضغطة زر واحدة.

ويدخل الألمنيوم في تصميم هذه الآلية الجديدة بدلاً من الفولاذ، ما يجعل تشغيلها أكثر هدوءاً وسلاسة. وتم إعادة تصميم الممر المنحني الذي يربط الفلل المائية بالجزيرة بوضع ألواح خشبية طولية بدلاً من عرضية لتقليل ضجيج العربات والدراجات الهوائية التي تعبر فوقه.

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