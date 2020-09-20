دبي ثاني أكبر سوق لأجهزة الرياضة المنزلية في العالم

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكرت مجلة «فوربس» الأمريكية، أن دبي تُعد ثاني أكبر سوق في العالم لغالبية الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في إنتاج أجهزة اللياقة البدنية داخل المنازل الفخمة.

وجاءت دبي بفارق بسيط بعد الولايات المتحدة بمختلف مدنها، وخاصة «نيويورك»، «ميامي» و«لوس أنجلوس».

ونشرت المجلة تقريراً عن انتشار أجهزة الرياضة واللياقة البدنية داخل المنازل الفخمة في مختلف أنحاء العالم خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد تفشي جائحة «كوفيد-19»، وما فرضته من قواعد جديدة صارت بمثابة الطبيعة الجديدة للحياة في زمن ما بعد الجائحة.

وأوضح أن من أهم هذه القواعد التباعد الاجتماعي والالتزام بالبقاء في المنزل قدر الإمكان، مضيفاً أنه في هذا السياق، تزايدت النزعة بين الأغنياء في مختلف أنحاء العالم لاقتناء أجهزة اللياقة البدنية الفاخرة داخل منازلهم.

وأضاف أن دبي ومعها المدن الأمريكية وأيضاً المدن الأسترالية مهيأة خلال الفترة المقبلة لازدهار لافت في سوق الأجهزة الرياضية المنزلية الفخمة.

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