توضيح مهم من "تنظيم الاتصالات" حول النقاط الملونة في "آيفون"

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في دولة الإمارات، إن التحديث الأخير إلى "iOS 14" يظهر نقطة خضراء أو برتقالية في أعلى شاشة الآيفون لتنبيه المستخدم بأن التطبيق الذي يستخدمه قام بتشغيل الكاميرا (اللون الأخضر) أو الميكروفون (اللون البرتقالي).

وأضافت الهيئة، في توضيح لها اليوم وجهته إلى جمهور المتعاملين، أنه ينبغي أن تظهر هذه العلامة فقط إذا كان التطبيق بحاجة لاستخدام الكاميرا (مثل التقاط وبث صورة أو فيديو) أو استخدام الميكروفون (مثل تسجيل مقطع صوتي).

وأوضحت الهيئة أن المستخدم إذا لاحظ ظهور العلامة رغم عدم الحاجة لها، فقد يعني هذا أن التطبيق يحاول فتح الكاميرا أو الميكروفون دون علمه، ونصحت عند حدوث ذلك، بالتواصل مع مطور التطبيق والاستفسار منه، أو حذف التطبيق والإبلاغ عنه.

وأصدرت "أبل" أخيراً تحديث آيفون الجديد من "iOS 14"، والذي يحتوى على تحديثات كبيرة مثل أدوات الشاشة الرئيسية ومكتبة التطبيقات، كما يتضمن أيضًا مجموعة من الميزات الصغيرة، تغطي أجزاء مختلفة من نظام التشغيل.

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