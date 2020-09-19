«إي سيتي» تفتتح متجراً جديداً في ياس مول

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت «إي سيتي»، سلسلة متاجر البيع بالتجزئة المتخصصة في الإلكترونيات الاستهلاكية بالإمارات، عن افتتاح متجر تجزئة جديد للإلكترونيات الاستهلاكية في «ياس مول» بأبوظبي. يتميز المتجر، الممتد على مساحة تقارب 7500 قدم مربع، بموقع استراتيجي في الطابق الأرضي من المركز التجاري، ما يوفر وصولاً سهلاً ومريحاً ومباشراً للعملاء، في حين يوفر تصميمه العصري تجربة تسوق متفرّدة ترقى إلى مستوى تطلعات الجميع.

ويتميز المتجر بلمسات معاصرة وتجهيزات متطورة، مقدماً مجموعة واسعة من أحدث الابتكارات العالمية في مجال الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية ومعدات الصوت والفيديو والأجهزة المنزلية الكبيرة والصغيرة، إلى جانب منتجات العناية الشخصية والألعاب وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والكاميرات وغيرها. ويضم المتجر أيضاً خيارات متنوعة من الملحقات والاكسسوارات من كل الفئات، بالإضافة إلى المستلزمات الشخصية والعملية التي تلبي متطلبات أسلوب الحياة العصرية.

وقال جواد دكير، المدير التنفيذي لشركة «إي سيتي»: «يسرّنا الإعلان عن افتتاح متجر تجزئة جديد في ياس مول، والذي يعد متجرنا الرابع الذي يتم افتتاحه في أبوظبي التي تتمتع بإمكانات هائلة وآفاق واعدة للغاية. ويمثل المتجر إضافة مهمة لمتاجرنا البالغ عددها 12 متجراً في الإمارات. ونتطلع، من خلال هذه الخطوة، إلى تلبية الطلب المتنامي على أحدث الإلكترونيات الاستهلاكية في أبوظبي، التي تعتبر مركزاً اقتصادياً حيوياً وسوقاً رئيسية مهمة. ونلتزم من جانبنا بتزويد عملائنا بتجربة راقية ومتميزة، استناداً إلى خدمات مصمّمة خصيصاً بما يتواءم ومتطلبات كل الفئات العمرية. ويشرّفنا التواجد ضمن «ياس مول»، الذي يعتبر أحد أبرز المعالم المعروفة في أبوظبي وواحداً من الوجهات الحصرية للتمتع بتجربة تسوق متفردة بكل المقاييس».

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