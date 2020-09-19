القرية العالمية تطلق باقات كبار الشخصيات للبيع ابتداءً من 3 أكتوبر 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن تاريخ انطلاق مبيعات باقاتها لكبار الشخصيات المخصصة لموسمها الجديد عند الساعة 10 صباحاً من يوم السبت الواقع في 3 أكتوبر 2020.

وسيتم توفير الباقات بكميات محدودة حتى نفاذ الكمية، حيث يمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً والذين يحملون هوية إماراتية سارية المفعول، شراء ما يصل إلى ثماني باقات، بعدما قررت القرية العالمية زيادة عدد الباقات التي يمكن شراؤها من قبل الضيوف لتعزيز تجاربهم خلال الموسم 25، أو تقديمها كهدايا للأصدقاء والأحبة.

وتتوفر الباقات في 3 فئات هي البلاتينية والذهبية والفضية، وجميعها توفر ذات الامتيازات ولكن بكميات مختلفة. ودعت القرية العالمية ضيوفها في جميع أنحاء الإمارات للاستفادة من المزايا الجديدة والمضافة التي توفرها لهم باقات كبار الشخصيات احتفالاً باليوبيل الفضي - والتي ستكون متاحة حصراً عبر موقع فيرجن ميغاستور الإلكتروني.

وتأتي هذه الشراكة الإستراتيجية مع فيرجين ميغاستور، في إطار سعي القرية العالمية لتوفير خدمات إلكترونية آمنة، بالتماشي مع الممارسات العالمية للحفاظ على التباعد الإجتماعي و تمكين الضيوف من إقتناء الباقات من راحة منازلهم. وسيتم طرح الباقات حصرياً عن طريق الموقع الإلكتروني التالي: www.tickets.virginmegastore.me/ae.

وفي إطار حرصها على راحة العملاء، قامت فيرجين ميغاستور بتوفير خدمة قائمة الانتظار الإفتراضي، لتسهيل عملية شراء الباقات عبر موقعها.

وتشتمل الباقات على ملصقات السيارات لدخول مواقف كبار الشخصيات إضافةً إلى تذاكر الدخول عبر مداخل كبار الشخصيات المتواجدة عند بوابة العالم والبوابة الثقافية، إضافة إلى بطاقات وجهات ترفيهية التي تمنح حامليها إمكانية الاستمتاع بألعاب وجولات كرنفال والدخول إلى متحف ريبليز صدق أو لا تصدق!® الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وحضور العرض الشيّق الأكثر إثارة والذي تتميز به الوجهة في كل موسم.

ومن بين المزايا الإضافية الجديدة التي ستوفرها الباقات لهذا الموسم، مركز خدمات وإمتيازات مخصص لأصحاب باقات كبار الشخصيات، وخدمة الولوج إلى حسابات شخصية بهم عبر التطبيق الذكي الجديد للوجهة للاستفادة من مختلف المميزات الحصرية. وسيحصل الضيوف أيضاً على ميزة الدخول عبر المسار السريع لألعاب مختارة في منطقة كرنفال.

ولإضافة جرعة من المرح والتسلية، سيتمكن حاملي بطاقات وجهات ترفيهية المخصصة لباقات كبار الشخصيات من الحصول على نقاط إضافية مجانية تصل إلى 50% عند إعادة شحن البطاقات.

كما تمنح الباقات حامليها مجموعة من المزايا التي يمكن استخدامها في وجهات دبي باركس آند ريزورتس وكلاً من سينما روكسي ولاجونا ووتر بارك وذا جرين بلانيت للاستمتاع بتجارب ترفيهية متكاملة لجميع أفراد العائلة في مختلف الوجهات الترفيهية في الإمارة.

وتعليقاً على إنطلاق المبيعات، قالت خديجة خليفة، مدير إدارة أول للشؤون التجارية في القرية العالمية: "نلتزم في القرية العالمية بتوفير تجارب استثنائية لضيوفنا، بدءاً من طرح باقات كبار الشخصيات للضيوف الذين يحرصون على زيارة القرية العالمية على نحو مستمر ووصولاً إلى جميع التجارب الثقافية والترفيهية التي نقدمها لهم خلال الموسم الجديد الذي ينطلق في 25 أكتوبر. ونظراً للظروف الإستثنائية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، ورغم تعزيز القيمة المضافة والإمتيازات التي تقدمها الباقات لمقتنيها، فقد حرصنا هذا الموسم على تخفيض أسعار الباقات لضمان سعادة ضيوفنا الأولياء. كما قمنا، بفضل الاعتماد على الأنظمة الذكية، بتسهيل عملية الشراء عبر الإنترنت. ويسرنا التعاون مع فيرجن ميغاستور لتوفير الباقات حصرياً عبر موقعها الإلكتروني، ما يؤكد إلتزامنا بضمان أكبر قدر من الراحة لضيوفنا قبل الترحيب بهم في موسم اليوبيل الفضي للقرية العالمية".

ومن جهته قال نسيم غريّب، مدير التسويق الإقليمي في فيرجن ميغاستور: "يسعدنا مواصلة التعاون الاستثنائي مع القرية العالمية، ونتطلع للمشاركة في الموسم القادم بإيجابية كبيرة. ورغم التحديات التي يشهدها العالم هذه السنة، إلا أننا في تذاكر فيرجن ميغاستور، مستمرون في بذل الجهود الهادفة لتحسين تجارب المستهلكين، عبر توفير حل رقمي لضيوف القرية العالمية لتمكينهم من شراء باقاتهم بكل راحة وسهولة من منازلهم".

وتتوفر الباقات في ثلاث فئات هي البلاتينية والذهبية والفضية، حيث توفر جميعها نفس المزايا ولكن بكميات متفاوتة، على أن تتوفر الباقات البلاتينية للبيع مقابل 5000 درهم للباقة الواحدة، مع تميزها عن غيرها من الفئات بتوفير موقف محجوز لصاحب الباقة في منطقة مواقف كبار الشخصيات. بينما شهدت الباقات الأخرى تخفيضات خاصة لهذا الموسم، حيث يمكن الحصول على الباقة الذهبية مقابل 1800 درهم وعلى الباقة الفضية مقابل 1200 درهم، فيما تبلغ قيمة المزايا التي توفرها هاتين الباقتين 4,050 درهم و 3,340 درهم على التوالي.

ويتوجب على الضيوف عند الحصول على باقاتهم تفعيلها قبل زيارتهم الأولى للقرية العالمية للتمكن من تسجيل مركباتهم في النظام الذكي الذي يتعرف على المركبة بمجرد وصولها عند مداخل ومخارج منطقة المواقف ويقوم تلقائياً بفتح البوابة للمرور.

ويمكن تفعيل الباقات عبر زيارة موقع القرية العالمية الإلكتروني www.globalvillage.ae، والذي سيمكن أصحاب الباقات من الوصول إلى حساباتهم الشخصية والتعرف على جميع المزايا الجديدة والاستثنائية التي توفرها لهم الباقات هذا الموسم.

وتجدر الإشارة، إلى أن الوجهة في طور الإستعداد حالياً لانطلاق فعاليات موسمها الخامس والعشرين في 25 أكتوبر المقبل وسط تطبيق أفضل الممارسات المحلية والعالمية للحفاظ على أكبر قدر من الراحة والسلامة لضيوفها، مما أهّلها لإستلام ختم "دبي الضمانة" والذي يتم منحه بالتعاون بين دائرة السياحة والتسويق التجاري واقتصادية دبي وبلدية دبي، تتويجاً للجهود التي يبذلها قطاع الترفيه والتجزئة للحفاظ على سلامة مرتاديهم من الضيوف.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز