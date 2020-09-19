ماذا يحدث على الإنترنت في كل دقيقة؟

المصدر: دبي - سيد صالح

ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت حول العالم هذا العام إلى 4.57 مليارات نسمة، أو ما يعادل 59% من سكان العالم، طبقاً لدراسة اطلقتها شركة «دومو» التي ترصد استخدام سكان العالم لمنصات الإنترنت في كل دقيقة، استناداً إلى عدد مرات التحميل أو المشاركة أو بث الرسائل أو مقاطع الفيديو.

وأفادت دراسة هذا العام بأن مستخدمي «واتساب» يتبادلون 61.67 مليون رسالة في الدقيقة الواحدة، بينما يشهد موقع «يوتيوب» في كل دقيقة تحميل مقاطع فيديو تبلغ مدتها الإجمالية 500 ساعة. كما يشاهد جمهور «نتفليكس» في الدقيقة الواحدة ما يعادل 404 آلاف ساعة من البث الحي. كما يبث متابعو تطبيق «إنستغرام» لتبادل الصور، 347.222 صورة أو فقرة كل دقيقة.

ويشهد فيسبوك ١٥٠ ألف مشاركة بالدقيقة.



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