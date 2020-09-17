"ترانستك الإمارات" تطرح روبوتاً لحماية وفحص الأطفال

المصدر: دبي - البيان

تقدم شركة ترانستك الإمارات (ترانستك)، ومقرها الرئيسي بدبي، الروبوت "ووك ليك" لدعم حاجات حضانات الأطفال والمدارس من خلال المساهمة في إجراء فحوصات صحية للأطفال غير مرتبطة بـ "كوفيد-19"

وروبوت "ووك ليك"، هو جهاز يعمل استناداً للذكاء الاصطناعي للمساعدة في عمليات الفحص الصحي الصباحي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 إلى 10 سنوات، حيث يحتاج كل طفل إلى التفتيش الكامل قبل دخوله المبنى التعليمي لضمان أقصى درجات الأمان لجميع المتواجدين.

كانت شركة ترانستك أبرمت شراكة مع شركة "ووك ليك" المتخصصة في تصنيع روبوتات الفحص الصحي المنتشرة على نطاق واسع في أكثر من 32 دولة، والتي تسهم في تسهيل أكثر من 1.3 مليار عملية تفتيش صباحية لحضانات الأطفال والمدارس حول العالم.

ويساعد هذا الروبوت بشكل فعال في منع ومكافحة الأمراض الوبائية من دخول حضانات الأطفال والمدارس في ظل الأوضاع العادية والوبائية.

وقال تيمور واصف المدير الإقليمي لشركة "ترانستك": "مع بداية السنة الدراسية وفتح الحضانات والمدارس في الإمارات، فإن روبوت "ووك ليك" يسهم في الكشف المبكر لبعض الأعراض المرضية عند الأطفال، وهو ما يساعد على توفير بيئة أكثر صحة وأماناً إضافة إلى توفير راحة البال لأهالي الطلاب والعاملين بالمدارس على حد سواء".

وأضاف واصف: "يتميز الروبوت بإكمال الفحوصات الصباحية للأطفال في 3 ثوانٍ فقط. ويقدم تقريراً في الوقت الفعلي يمكن مشاركته مع الإدارة العليا لضمان أفضل الممارسات، كما يخزن الجهاز صور ووجوه الآباء للتعرف إلى من يأخذ الطفل من المدرسة أو الحضانة".

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