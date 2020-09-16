"فيسبوك" و"كورسيرا" يطلقان شهادة التسويق الاحترافي عبر منصات التواصل

المصدر: دبي - البيان

أعلنت كورسيرا، منصة التعلم عبر الإنترنت والتي يستفيد منها نحو 65 مليون متعلم حول العالم، إطلاق دورة تدريبية جديدة للحصول على شهادة التسويق الاحترافي عبر منصات التواصل الاجتماعي من فيسبوك، وذلك ضمن شراكاتها الدولية. وتم تصميم هذه الدورة التدريبية لتناسب غير الحاصلين على تعليم عالٍ أو أي خبرة سابقة، ليصبحوا جاهزين للحصول على وظيفة في مجال التسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي في غضون بضعة أشهر.

ويستخدم نصف سكان العالم منصات التواصل الاجتماعي، تقوم الشركات باستثمارات كبيرة في مجال التسويق عبر تلك المنصات. ومن المتوقع أن يصل الإنفاق الإعلاني على الشبكات الاجتماعية إلى أكثر من 43 مليار دولار بحلول نهاية عام 2020. كما تقدم وظائف التسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي مرتبات مجزية جداً، حيث يبدأ متوسط الراتب من 70000 دولار سنوياً.

وقالت جيف ماجيونكالدا الرئيس التنفيذي لمنصة كورسيرا «سعداء بالترحيب بشركة فيسبوك في مجتمع شركاء كورسيرا. إن خبرتنا التي لا مثيل لها تجعلنا من كبرى المنصات التعليمية في مجال منصات التواصل الاجتماعي. ونتطلع إلى العمل مع فيسبوك لإطلاق المزيد من الشهادات التعليمية في المستقبل، وتقديم المناهج التعليمية ذات الصلة بوظائف التسويق».

وينقسم برنامج الشهادة إلى خمس دورات تدريبية، وتوفر للطلبة إمكانية اكتشاف أساسيات التسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي لمختلف المنصات الاجتماعية داخل وخارج فيسبوك. وتشمل الموضوعات التدريب على إنشاء محتوى مؤثر، وتحديد النظام الأساسي المناسب للحملات، وقياس فعالية الحملة، وحماية بيانات المستخدم.

وتتبع هذه الشهادة الاحترافية نمط التعلم الذاتي، وهي مصممة لتكتمل في غضون 20 أسبوعاً، بمعدل خمس ساعات في الأسبوع. وعند الانتهاء، يحصل المتعلمون على شهادة معترف بها في المجال، ويمكنهم استخدامها للتقدم لوظائف المبتدئين المتاحة في مجال التسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي. ويمكن لمن يحصلون على الشهادة، إرسال سيرتهم الذاتية إلى مجموعة من كبرى الشركات وعدد متزايد من العلامات التجارية الرائدة الأخرى.

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