الاتحاد للعطلات توفر لعملائها فرصة الفوز بإقامة فندقية محلية

المصدر: أبوظبي- البيان

تُقدّم الاتحاد للعطلات، ذراع إدارة الوجهات وأنشطة الترفيه في الاتحاد للطيران، لعملائها، فرصة للفوز بإقامة فندقية محلية من فئة الخمس نجوم، عند إنفاقهم مبلغ 200 درهم أو أكثر على الخدمات التي توفرها الشركة خلال سبتمبر وأكتوبر.

وقال حارب مبارك المهيري نائب أول الرئيس لشؤون الوجهات وإدارة أنشطة الترفيه في مجموعة الاتحاد للطيران، قائلاً: "تحتضن الإمارات عدداً من المعالم العالمية، بدءاً من عمارتها عالمية المستوى، مروراً بشواطئها الذهبية الهادئة، وصولاً لصحاراها الشاسعة بجمالها الطبيعي".

وأضاف: "شهدنا إقبالاً واسعاً من عملائنا على العطلات المحلية، كما أظهروا إقبالاً كبيراً على السفر إلى الوجهات الخارجية القريبة، مثل المالديف وسيشل ومصر. ومثلما تحرص الاتحاد للطيران على توفير أعلى معايير الصحة والسلامة لعملائها، يحرص شركاؤنا في قطاع الضيافة الفندقية، على تطبيق برامج ومبادرات صحية شاملة للتأكد من سلامة ورفاهية ضيوفهم الذين يختارون السفر في مثل هذا الوقت".

وستدخل كافة الحجوزات الفندقية، التي تتم خلال شهر سبتمبر، السحب للفوز بإقامة لليلتين لشخصين، في فندق دبليو بجزيرة ياس، الذي يقع في قلب حلبة مرسى ياس.

كما سيحظى الفائزون مع الاتحاد للعطلات عن أكتوبر بعطلة فاخرة لشخصين في منتجع وفيلات السعديات روتانا أبوظبي، أو راديسون بلو جزيرة ياس أبوظبي، أو أمواج روتانا شاطئ الجميرا في دبي. وسيتم سحب أسماء الفائزين من قبل ممثلين عن دائرة التنمية الاقتصادية والاتحاد للعطلات.

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