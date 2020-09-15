إعلان الشركة الفائزة بمسابقة "تاي للنساء 2020" في المنطقة

المصدر: دبي- البيان

أعلن تاي دبي، النادي المحلي لمنظمة "تاي" العالمية لريادة الأعمال، عن الشركة الفائزة بمسابقة "تاي للنساء 2020" الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المبادرة العالمية لتمكين رائدات الأعمال في جميع أنحاء العالم للتقدم والتحدث عن رحلتهن في عالم ريادة الأعمال على منصة نموذجية تشجع التعاون والمشاركة وإبراز الإمكانات الواعدة لشركاتهن، والتي تم إطلاقها في يونيو.

وتلقت تاي للنساء أكثر من 100 مشاركة مختلفة من دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ولبنان وعُمان والمملكة العربية السعودية ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تهدف المسابقة إلى تزويد رائدات الأعمال الناشئات بمنصة للتعاون والدعم والتوجيه من قبل عدد من المستثمرين والمرشدين.

وبعد اطلاع لجنة التحكيم المكونة من نخبة من ألمع الخبراء ورجال الأعمال الضليعين من شبكة "تاي دبي" على جميع المشاريع والشركات المشاركة، رسى القرار على اختيار 12 متقدمة في القائمة المختصرة للمشاركة في الفعاليات الإقليمية النهائية التي أقيمت في 3 سبتمبر 2020، حيث عرضت المشاركات مشاريعهن أونلاين أمام لجنة مرموقة من القضاة تتألف من منى القرق، مديرة مبيعات التجزئة في مجموعة عيسى صالح القرق؛ أمل دخان، الرئيس التنفيذي لشبكة ريادة الأعمال العالمية السعودية؛ روهيت جارج، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال والودائع والتحويلات والقروض العقارية في بنك المشرق؛ دينا أسامة الشنوفي، الرئيس التنفيذي للاستثمار، فلات6 لابز؛ پييرو ريكوتي، المدير العام لشركة تيكنوسيستيمي؛ ومنى عطايا، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة لموقع ممزورلد.

وبعد منافسة محتدمة، تم اختيار براكسيلابس لتكون الشركة الفائزة بمبادرة "تاي للنساء" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تهدف معامل براكسيلابس إلى جعل المعامل الافتراضية للعلوم سهلة المنال، سهلة الاستخدام، وبأسعار مناسبة للمؤسسات التعليمية والمدارس. كما احتلت شركة Bridge. Outsource. Transform، وشركة "مونكي بوكس" وشركة "حبايبنا" المركز الثاني والثالث والرابع على التوالي.

ستمثل براكسيلابس (تاي دبي) في نهائيات مسابقة "تاي للنساء" العالمية في شهر يناير 2021، وستتنافس مع الشركات المتأهلة للتصفيات النهائية من جميع أنحاء العالم للحصول على فرصة للفوز بمبلغ 100.000 دولار أمريكي وإمكانية الوصول إلى توجيه وإرشاد نخبة لامعة من المستثمرين ودعمهم، بالإضافة إلى عدد من الجوائز القيمة الأخرى.

وقال زياد مطر، رئيس تاي دبي: سعدنا برؤية العديد من سيدات الأعمال الرائدات من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يسخرن إبداعهن ومواهبهن وشغفهن لتطوير شركات جديدة واعدة. أثبتت البيانات ولا تزال تثبت أن المرأة رائدة أعمال استثنائية. ويُظهر تقرير بلنك HSBCأن رائدات الأعمال في الإمارات نجحن في تحقيق 45٪ من هدف جمع الأموال لرأس المال. وعند المقارنة بالأسواق الأخرى، مثل الولايات المتحدة، تبرز منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تتلقى الشركات الناشئة التي تقودها النساء ما يقرب من ضعف إجمالي التمويل، مقارنة بنظيراتها الأمريكية.

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