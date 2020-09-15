"تيك توك" وصندوق جريتي يطلقان تحدياً للارتقاء بمؤسسي الشركات الناشئة

المصدر: دبي- البيان

تعاونت تيك توك مع صندوق جريتي لتقديم عرض لرواد الأعمال الطموحين الذين يمكنهم المحافظة على هدوئهم تحت الضغط من خلال تحدي #PitchUpInTheSky.

ويدعو التحدي الأول في العالم رواد الأعمال الناشئين من الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا لتقديم عرض مبتكر لفكرتهم من خلال فيديو مدته 60 ثانية على تيك توك، وجهة مقاطع الفيديو القصيرة، التي تهدف إلى إلهام الإبداع ونشر البهجة، وذلك باستخدام الهاشتاق #PitchUpInTheSky من أجل الحصول على استحسان لجنة عالمية من الخبراء والوصول إلى النهائيات. ويجب على رواد الأعمال الذين يجدون لديهم الكفاءة اللازمة التقديم عبر pitchupinthesky.com.

وستتم دعوة 3 متأهلين ناجحين إلى دبي ليتمكنوا من عرض فكرة شركتهم الناشئة أثناء القفز بسرعة عالية من مركز القفز بالمظلات الشهير سكاي دايف دبي. وسيقوم المتأهلون بطرح فكرة مشروعهم من السماء مع مشهد يخطف الأنفاس على المدينة للحصول على استثمار بقيمة 10.000 دولار إلى جانب الحصول على حساب في منصة Lark Suite Pro وتوجيه إشرافي من صندوق جريتي.

وقال شانت أوكنيان، مدير عام حلول الأعمال العالمية في شركة «بايت دانس» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا: متحمسون لاستضافة أول تحدي #PitchUpinTheSky في العالم لرواد الأعمال الطموحين، وذلك بالتعاون مع صندوق جريتي. ونتطلع لمشاهدة الفيديوهات والأفكار على تيك توك من خلال الاستفادة من أدواتنا المبتكرة لإنشاء محتوى فريد ومتميز وأصلي عبر التطبيق. وأضاف: نتطلع لمواصلة دعم مجتمع رواد الأعمال من خلال تمكين الإبداع والاحتفاء به ومساعدة رواد الأعمال الناشئين على تحقيق أحلامهم والتغلب على مخاوفهم، لا سيما في ظل هذه الأوقات الصعبة.

وستتولى لجنة من الخبراء تحكيم المشاركات مع إجراء مقابلات شخصية حصرية طوال مدة الفعالية حول التحديات الكامنة أمامهم من أجل قيادتهم نحو النجاح. وتتألف اللجنة من رواد أعمال وأصحاب رؤوس أموال مشهورين عالميًا من بينهم مارسيل مونستر، مؤسس صندوق جريتي، وبيل تاي، أول مستثمر في برنامج زوم، ولارس راسموسن، مطور تطبيق خرائط غوغل، وروبرتو كروتشي، المدير الإقليمي لدى مايكروسوفت للشركات الناشئة، ونور سويد، إحدى أفضل 50 سيدة في العالم في مجال التكنولوجيا ضمن قائمة مجلة فوربس، وميتش لوي، المؤسس الشريك في نتفليكس.

وخلال الحدث، سيتمكن مستخدمو تيك توك من متابعة عروض العمل التي تحمل الهاشتاق #PitchUpInTheSky والمقابلات الشخصية مع رواد الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال المشهورين عالميًا. ومن المقرر أن تجرى التصفيات النهائية يوم 17 أكتوبر، حيث سيتاح للملايين من مشاهدي تيك توك اكتشاف من يمتلك المؤهلات اللازمة للوصول إلى القمة.

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