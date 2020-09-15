مرافق ياس الترفيهية تتيح طرق دفع جديدة بالتعاون مع "الاتحاد للطيران"

المصدر: أبوظبي - البيان

توفر مدن ومرافق ياس الترفيهية بالتعاون مع الاتحاد للطيران لضيوفها فرصة الاستمتاع بطرق دفع ومكافآت جديدة في كل من عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وكلايم أبوظبي، حيث سيتمكن أعضاء برنامج ضيف الاتحاد من كسب واستبدال أميالهم بالمشتريات، بما في ذلك تذاكر الدخول والمشتريات لدى منافذ البيع والمطاعم المتنوعة.

كما سيتاح لأعضاء برنامج ضيف الاتحاد، ولفترة محدودة لغاية 30 سبتمبر، فرصة مضاعفة "أميال ضيف الاتحاد" عند عمليات الشراء عبر الإنترنت أو في مدن ومرافق ياس الترفيهية.

ويمكن لأعضاء برنامج ضيف الاتحاد استبدال واكتساب الأميال باستخدام تطبيق ضيف الاتحاد للهاتف المتحرّك، وذلك عبر ربط ما يصل إلى 5 بطاقات فيزا بالتطبيق ثم استخدام هذه البطاقات للقيام بعمليات الشراء. حيث يمكن للأعضاء كسب ميل واحد من أميال البرنامج وميل فئات واحد مقابل كل 3 دراهم ينفقونها على عمليات الشراء في مدن ومرافق ياس الترفيهية، والتي بالتالي تتيح ترقية فئتهم في البرنامج.

وقال الحسن الزعابي، ‏نائب الرئيس للشؤون التشغيلية في شركة فرح إكسبيرينسز: "نحرص دائماً على تعزيز التجارب المتميزة المتاحة لضيوفنا في مدن ومرافق ياس الترفيهية، ويشكل توفير طرق دفع ومكافآت جديدة جزءاً لا يتجزأ من هذه الجهود. كما يسعدنا التعاون مع شركائنا في الاتحاد للطيران لتزويد عملائهم وضيوفنا ميزات وتسهيلات إضافية تساهم في توفير تجربة ترفيهية فريدة لدى زيارتهم مدن ومرافق ياس الترفيهية".

وقال ياسر اليوسف، نائب الرئيس لشؤون الشراكات التجارية في مجموعة الاتحاد للطيران: "يسرنا التعاون مع مدن ومرافق ياس الترفيهية لإتاحة الفرصة لعملائنا لاكتساب الأميال أو استبدالها عند الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية المتميزة المتاحة في أبوظبي. ومن شأن هذه الشراكة أن تُساهم في تعزيز الخيارات والتجارب التي تقدّمها أبوظبي، وتجعل من جزيرة ياس وجهة مثالية ومجزية لمحبي الترفيه والتسوّق والعطلات الداخلية".

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