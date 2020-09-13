الاتحاد للطيران" تتعاون مع "ليوميتكس" للحد من الهدر الغذائي على متن الرحلات

المصدر: وام

تتعاون "الاتحاد للطيران" مع شركة "ليوميتكس" السنغافورية الناشئة لتقنيات الغذاء، في تجارب للاستفادة من الرؤية الحاسوبية وأدوات تعلّم الآلية بهدف الحد من الهدر الغذائي على متن الرحلات.

وبموجب الشراكة، ستقوم الاتحاد وليوميتكس بتتبع الوجبات غير المستهلكة على متن الدرجة السياحية لرحلات الاتحاد للطيران، حيث ستستخدم البيانات المجمّعة لتسليط الضوء على عملية استهلاك الطعام وأنماط الهدر على امتداد شبكة الوجهات، وبالتالي سيساعد تحليل النتائج على الحد من الهدر الغذائي، وتحسين عمليات تخطيط الوجبات فضلاً عن الحد من تكاليف العمليات.

وأكد محمد عبدالله البلوكي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في مجموعة الاتحاد للطيران الالتزام تجاه دفع عجلة الابتكار والاستدامة على امتداد كافة مجالات العمل، معربا عن اعتقاده بأن المشروع سيدعم جهود الاتحاد للطيران الرامية إلى الحد من الهدر الغذائي، ويعزز من تجارب الضيوف من خلال المساعدة على التخطيط الأمثل لعمليات تموين الرحلات.

وسيقوم برنامج "Insight Lite" من ليوميتكس بتتبع وتسجيل الوجبات غير المستهلكة على متن الطائرة لحظة وصولها أرض المطار، ومن خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعرّف على الصورة، سيتمكن البرنامج من تمييز وتحديد أنواع وكميات الوجبات غير المستهلكة استنادًا إلى التصميم الخاص بغلاف الوجبة، من دون الحاجة للتدخل اليدوي.

وقال راينر لوي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ليوميتكس : تكمن أهمية معالجة الهدر الغذائي في الفرص الكبيرة التي يوفرها للشركات التي تنتج وتقدّم الطعام، في الحد من التكاليف فضلاً عن ضرورته للحفاظ على موارد البيئة.

جدير بالذكر أن الاتحاد للطيران، أحد الموقعين على أهداف التنمية المستدامة الـ 17 للأمم المتحدة، وتدعم التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالوفاء بالهدف العالمي المتمثل في الحد من الهدر والخسائر الغذائية، والذي تقوده وزارة التغيير المناخي والبيئة.

ويُعدّ المشروع التجريبي مع ليوميتكس واحدا من بين العديد من المبادرات الأخرى التي تتبناها الاتحاد للطيران وتصب في صالح الاستدامة، ويأتي ذلك في أعقاب إطلاق الاتحاد برنامج غرينلاينر، المصمم للمساهمة في تعزير الكفاءة وممارسات الاستدامة.

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