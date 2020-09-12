ليندسي لوهان تختار دبي لدخول عالم الأعمال

المصدر: دبي ـ سيد صالح

أعلنت نجمة «هوليوود» الأمريكية ليندسي لوهان، عن اختيارها دبي للانطلاق في عالم الأعمال، وبدء قصة نجاح مستلهمة من نجاحات الإمارة، حيث قررت الفنانة الشابة إنشاء شركتها الخاصة في دبي،ودونت لوهان عبر حسابها الشخصي في إنستغرام: «أشعر بسعادة بالغة لتأسيس شركتي الخاصة في الإمارات، حيث تستمر رحلتي في هذا البلد المدهش».

وتعيش لوهان، التي تبلغ من العمر 34 عاماً في دبي، منذ 6 أعوام، وأكدت ليندسي أن تأسيس شركتها الجديدة كان أمراً سلساً للغاية. وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن لوهان ترغب من خلال شركتها التجارية أن ترسخ جذورها في دبي بعد أن انتقلت للعيش فيها منذ عام 2014.

وأضافت الصحيفة أن الفنانة العالمية كانت قد تحدثت عن حياتها في دبي، بسعادة كبيرة، خلال برنامج تلفزيوني حواري أمريكي مع الممثل والمذيع ديفيد سبيد، واصفة منطقة «داون تاون»، التي تعيش فيها،بـ«وول ستريت» دبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز