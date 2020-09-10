"آبل" تطور أقنعة وجه خاصة لموظفيها

المصدر: البيان الإلكتروني

طورت شركة "آبل"، نوعين من الأقنعة التي بدأت في توزيعها على موظفيها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

والأقنعة الجديدة - المسماة "آبل فيس ماسك" و"آبل كلير ماسك"، تم تصميمها وتصنيعها بالكامل بواسطة "آبل" بعد أن أجرت أبحاثاً واختبارات دقيقة للعثور على المواد المناسبة لترشيح الهواء بشكل صحيح، بحسب ما نشرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية

وتتكون تلك الأقنعة من ثلاث طبقات لتصفية الجسيمات الواردة والصادرة، ويمكن غسلها وإعادة استخدامها ما يصل إلى خمس مرات، كما أن لديها خيوطًا قابلة للتعديل لتلائم أذني الشخص.

وأبلغت "آبل" موظفيها أن الأقنعة قد تم تطويرها من قبل فرق التصميم الهندسي والصناعي، وهي نفس المجموعات التي تعمل على أجهزة مثل "آيفون" و"آيباد"،

وقامت "آبل" سابقًا بإنشاء درع وجه مختلف للعاملين في المجال الطبي ووزعت ملايين الأقنعة الأخرى عبر قطاع الرعاية الصحية.

ومن المقرر أن تبدأ "آبل" في إرسال "آبل فيس ماسك" إلى الموظفين خلال الأسبوعين المقبلين.

أما النموذج الآخر "آبل كلير ماسك"، وهو أول قناع جراحي تمت الموافقة عليه من قِبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وشفاف تماماً، - على حد قول شركة "آبل" للموظفين - حيث يظهر الوجه بالكامل حتى يتمكن ضعاف السمع والصم من فهم ما يقوله من يرتدي هذا القناع بشكل أفضل.

وقبل تصميم الأقنعة الخاصة بها، زودت "آبل" موظفيها بأقنعة قماشية قياسية، كما تقدم أقنعة جراحية أساسية للعملاء الذين يزورون متاجر البيع بالتجزئة.

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