طيران الإمارات تقدم تجربة أفضل لتطبيقات المحمول وفوائد أخرى للمستخدمين

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت طيران الإمارات عن تعاونها مع هواوي، إحدى كبريات شركات تصنيع الهواتف الذكية في العالم، لترويج تطبيق طيران الإمارات في أوساط مستخدمي هواتف هواوي، وتوفير تجربة أكثر ملاءمة وفائدة للركاب مع تعافي الطلب على السفر في مرحلة ما بعد الوباء.

ودأبت عملاء طيران الإمارات، منذ يناير الماضي، على تحميل تطبيق طيران الإمارات (إصدار Android) من AppGallery والاستفادة من مجموعة وظائفه الغنية.

ويوسع التعاون الجديد بين الطرفين المنصة المشتركة لتشمل تكامل البطاقة الذكية، ما يوفر خيار حجز سريع لمستخدمي تطبيق طيران الإمارات في جمهورية الصين ودولة الإمارات، بالإضافة إلى إمكانية الوصول بسهولة إلى معلومات السفر والطيران.

كما سيتم إنشاء خلفيات وأيقونات وخطوط بطابع طيران الإمارات لعشاق السفر لتنزيل خطط سفرهم وإلهامها ولتعزيز خصوصية تجربة الهاتف المحمول.

ورحّب متحدث باسم طيران الإمارات بالتعاون مع هواوي من أجل توفير أفضل تجربة ممكنة للعملاء، ليس على متن الطائرة وعلى الأرض فقط، ولكن أيضاً عبر الإنترنت.

وقال: "نظراً للمكانة القوية التي تتمتع بها هواوي في البر الصيني وفي الإمارات العربية المتحدة، فإننا سعداء بالتعاون معها في الترويج لتطبيقنا. ومن المؤكد أن أدوات المشاركة المتوفرة على Huawei AppGallery سوف تساعدنا على إنشاء روابط وتجارب أوثق مع مزيد من العملاء، خصوصاً في الصين، التي تعد سوقاً مهمةً لنا.

وأضاف المتحدث: "تهدف المرحلة التالية من تعاوننا، التي ستنطلق قريباً، إلى إفادة الركاب في كل خطوة من رحلاتهم، بدءاً من التخطيط للسفر وحتى الوصول إلى وجهاتهم النهائية".

وسوف تشهد المراحل اللاحقة من التعاون المشترك قيام طيران الإمارات وهواوي بالتخطيط لتوسيع الميزات المتاحة لعملاء الناقلة من خلال دمج تطبيق طيران الإمارات مع منصة Huawei Wallet.

وتتيح الميزات الجديدة لأعضاء سكاي واردز تخزين تفاصيل العضوية ونقاط المكافأة، بالإضافة إلى بطاقات الصعود إلى الطائرة والقسائم في محفظة هواوي.

كما سيتاح لعملاء طيران الإمارات المؤهلين قريباً دخول أي من صالاتها في جميع أنحاء العالم بمجرد النقر على جهاز هواوي عند الباب.

ومن المنتظر أن يمتد التعاون في المستقبل القريب ليشمل خيارات الدفع وتجارب المكافأة، ما يتيح سهولة استبدال أميال سكاي واردز وإمكانية كسب نقاط هواوي. كما يمكن للمستخدمين كسب نقاط المكافآت من البنوك المعتمدة في الإمارات، واستخدامها في شراء تذاكر طيران الإمارات أو هواتف هواوي وملحقاتها.

وسوف تتيح المنصة المشتركة عمليات استبدال الأميال والنقاط لدى شركات تأجير السيارات ومزودي خدمات الاتصالات وكذلك شركاء سيارات الأجرة في المطار لتحقيق مزيد من الفوائد لعملاء طيران الإمارات ومستخدمي هواوي.

وقال مدير الشراكات والتنمية البيئية في الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة هواوي لو جينج: "الابتكار جزء من حمضنا النووي، وقد وجدنا في طيران الإمارات شريكاً يواصل العمل ويسعى إلى البقاء في الصدارة دائماً. ومع تغيّر سلوكيات وأنماط الاستهلاك، أصبح الناس يعتمدون أكثر من أي وقت مضى على هواتفهم الذكية لاتخاذ القرارات، بما في ذلك تلك المتعلقة بالسفر.

وسوف يمهد هذا التعاون الطريق أمامنا لاستكشاف حلول مستقبلية وتحفيز الإلهام لدى العملاء وجعل سفرهم أكثر راحةً وفائدةً".

وشهد تطبيق طيران الإمارات حتى الآن أكثر من نصف مليون عملية تحميل من AppGallery.

ويوفر التطبيق وصولاً سهلاً إلى مجموعة من الخدمات والوظائف، مثل البحث عن الرحلات الجوية وحجز تذاكر الطيران وعمل إجراءات السفر واختيار المقعد والوجبات، بالإضافة إلى معلومات تسجيل الدخول ومعلومات حساب سكاي واردز.

وتشمل أحدث الوظائف المبتكرة لتطبيق طيران الإمارات أيضاً إمكانية إنشاء قائمة تشغيل ومزامنتها على نظام الترفيه الجوي ice في الطائرة، وتطبيق Airport Wayfinder للحصول على الاتجاهات في مركز طيران الإمارات بمطار دبي الدولي.

تعد دبي واحدة من الوجهات العالمية الأكثر شعبية للسياحة والمؤتمرات والمعارض والأعمال، بالإضافة إلى الأحداث الرياضية والترفيهية. وأعادت المدينة فتح أبوابها لاستقبال الزوار من السياح ورجال الأعمال في 7 يوليو.

وشهدت طيران الإمارات في الأسابيع الثلاثة التالية مباشرة أكثر من 1.6 مليون عملية بحث عن وجهة دبي على الموقع الشبكي للناقلة، وزيادة في حجوزات القادمين من أكثر من 30 دولة.

وتعمل طيران الإمارات تدريجياً على توسيع خدماتها للمسافرين مع وضع سلامة المسافرين والعاملين كأولوية، وأصبحت خدماتها تغطي الآن أكثر من 80 مدينة، مما يتيح للعملاء مواصلة سفرهم بأمان وسهولة عبر دبي بين الأميركتين وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية.

وتتوفر AppGallery، التي تعد واحدة من أفضل ثلاثة أسواق للتطبيقات على مستوى العالم، في أكثر من 170 دولة ومنطقة، وتربط 700 مليون مستخدم بنظام Huawei البيئي الذكي والمبتكر.

وبالإضافة إلى ضمان خصوصية المستخدم وأمنه، توفر AppGallery أيضاً تجارب وظيفية فريدة واكتشافاً محسّناً للتطبيقات.

كما تجمع التطبيقات الشائعة عالية الجودة في جميع أنحاء العالم، عبر 18 فئة، بما في ذلك الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.

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